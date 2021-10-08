İşte CHP'li İBB'nin TÜGVA'yı işgalinin belgesi! Tahliye kararı olmadığı resmi yazıyla kanıtlandı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin TÜGVA Adalar ilçe binasını işgali kamuoyunda büyük tepki çekti.
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgalinin hukuksuz olduğu belgelendi. Adalar Kaymakamlığı'nın, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin tahliyesine yönelik kararının olmadığı resmi yazıyla belgelendi.
TİRYAKİ: "TAHLİYE YAPILAMAYACAĞINI İBB'YE BİLDİRDİK"
Adalar Kaymakam vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nın TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgali sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni resmi yazıyla uyardığı ortaya çıktı.
Bahri Tiryaki'nin, 5 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazı gönderdiği öğrenildi. Söz konusu yazıda; İBB zabıtasının 2886 sayılı kanunun 75. maddesi kapsamında (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nde tahliye yapılamayacağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirildiğine dikkat çekildi.
"İBB ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMAK İSTENEN TAHLİYE İŞLEMİNİN YASAL DEĞİL"
Sabah'ta yer alan habere göre Bahri Tiryaki'nin yazısında, adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulmasını, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağına dikkat çekildi.