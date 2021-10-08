Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.10.2021 17:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 18:09
    ABONE OL

    Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz anneannesini kaybettiği trafik kazasını anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

    Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un trafik kazasında hayatını kaybeden anneannesi Zarife Tahmaz (76) toprağa verildi. Zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirten Mete Gazoz "Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var" dedi.

    Anneannesini kaybettiği trafik kazasını anlattı

    Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde dün gece saatlerinde R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç, komşusuna üzüm götürmek için yolun karşısına geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı.

    Ağır yaralanan Tahmaz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



    Bugün Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ile annesi Meral babası Metin ve kız kardeşi Melisa Gazoz ve yakınları katıldı.

        Meral Gazoz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



        Metin Gazoz, "Zamansız bir kayıp ve diyebileceğimiz tek şey bu. Üzüntümüz çok. Sağlığı yerinde, herhangi bir rahatsızlığı yoktu.

        Beklenmeyen pisipisine bir ölüm. Meskun mahalde bu kadar sürat tabii ki zarar. Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış.

            Üniversiteliye barınma desteği
            Haberler Güncel Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz anneannesini kaybettiği trafik kazasını anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
                SON DAKİKA