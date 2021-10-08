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    • 08.10.2021 15:11
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    AK Parti'den CHP'nin Adalar'daki TÜGVA işgaline sert tepki: Hain niyetlere asla müsaade etmeyeceğiz

    AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ne yaptığı hukuksuz baskınla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP yönetimine seslenen Özsoy, "Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den CHP’nin işgaline sert tepki

    AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve bazı partililer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtalarının, TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ne yaptığı hukuksuz baskınla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Yapılanlar hepsinin planlı programlı olduğuna dikkat Çeken Özsoy, "Adalar'da bu yaşananlar ne tesadüftür ki 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümüne denk geliyor. Buradan şunu açıkça ifade etmek istiyorum.




    YENİ BİR GEZİ'YE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ


    Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz.




        TÜGVA'NIN HAKLI DAVASINDA YANINDAYIZ
        Adalar'da Müslüman-Gayrimüslim, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, komşu-kardeş olarak yıllardır huzur içinde yaşamaktadır. CHP yönetimine buradan seslenmek istiyorum.

        O kirli ellerinizi huzur dolu Adalarımızın üzerinden çekin. Adalar'ın huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. TÜGVA'nın haklı davasında yanındayız." dedi.

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