AK Parti'den CHP'nin Adalar'daki TÜGVA işgaline sert tepki: Hain niyetlere asla müsaade etmeyeceğiz



Yeni bir Gezi kalkışmasına hazırlanmak ve bunu da Adalar üzerinden başlatmak gibi hain niyetleri olanlar varsa şunu iyi bilsinler ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesini ve milletini canından çok seven milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bizler buna asla müsaade etmeyeceğiz.