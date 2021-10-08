Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90

Balıkesir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantı çıkışında konuşan Bakan Özer, Balıkesir'de 235 milyon TL'lik yatırımın devam ettiğini, yeni projelerin maliyetinin de 500 milyon TL'nin üzerinde olacağını hatırlatarak, "Şu anda Balıkesir ve 2021 yılında yaklaşık 235 milyonluk yatırım devam ediyor. Bunlar yeni okul yapımları, güçlendirme kapsamındaki yatırımlar. 'Git-yap' kapsamındaki yatırımlar. Şimdi buradaki değerlendirme toplantımızda acil ihtiyaçlarla ilgili yatırımlar, bu 235 milyonluk yatırım ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık. Yatırımları ikiye katlamış olduk. 750 milyonluk bir yatırımı, Balıkesir'imizle buluşturmuş olduk. İnşallah bunları hızlı bir şekilde uygulamaya geçirip, artık bundan sonra Balıkesir'de eksiklikler, ihtiyaçlar değil eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, çok daha iyi noktaya nasıl taşıyabiliriz ve sadece Türkiye'deki değil dünyadaki akranlarıyla kentteki çocuklarımızın yarışmasını, rekabet etmesini nasıl sağlayabiliriz; onlara bakacağız" dedi.
'4 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU YAPILACAK'
Merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerine 1'er tane olmak 4 özel eğitim anaokulunun yapılacağını açıklayan Özer, "Aynı zamanda 4 yere anaokulu da yapacağız. Hem anaokulu olacak hem de özel eğitim anaokulu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerimizin farklı bölgelerine kurarak, vatandaşlarımızın çocuklarını anaokuluna gönderme imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Balıkesir'e 8 tane özel eğitim anaokulu ve normal anaokulu yapmış olacağız. Ayvalık'ta tarihi kız meslek lisemizin uzun süredir bekleyen restorasyonunu yatırıma aldık. İnşallah, onu da bir şekilde tamamlayıp, bilim sanat merkezi olarak dizayn edip, öğrenci ve öğretmenlerimizin; kütüphane, çalışma, proje geliştirme çalışmalarında kullanabileceği bir mekana dönüştürmüş olacağız" diye konuştu.