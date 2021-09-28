MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: İlişkiler çetin bir yol ayrımında!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamasına sert tepki göstererek, "Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır" dedi.
Bahçeli, "Türkiye ABD'ye mahkum olamayacaktır. Uyanan dev ayağa kalkmakla kalmamış ön almaya, öncü olmaya, inisiyatif üstlenmeye, sürekli ilerlemeye, ilerledikçe de onu bunu rahatsız etmeye başlamıştır" diye konuştu.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:
Türkiye-ABD ilişkilerinin mazisi 75 uzun yıla dayanırken, NATO bünyesindeki müttefiklik hukuku da 69 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Ancak iki ülke arasında kurulan köklü münasebetlerin dengeli ve istikrarlı gelişiminden bahsetmek, ilaveten tutarlılık ve samimiyet içeren yapısından söz etmek neredeyse imkânsızdır.
İnişli çıkışlı bir görüntü çizen, engel ve engebelerle çivilenen Türkiye-ABD diyalogları bugüne kadar dostluğun ruhuna muarız, ittifak ahlakına mugayir, karşılıklı hak ve çıkarlarla muhataralı bir sürece hapsolmuştur.
Buradaki ve bundaki başlıca kusur hiç kuşku yok ki ABD'nin sancılı diplomatik adımlarından ve sakat politik uygulamalarından kaynaklanmıştır.
Türkiye müttefiklik ahlakına, stratejik ortaklık aklına titizlikle riayet etmesine rağmen, ABD'nin tavrı ve tutumu her seferinde sorun çıkaran, kriz üreten, baskı ve şantaja bel bağlayan küstah bir anlayış etrafında kümelenmiştir.
Türkiye, ABD'nin 51'inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır.
Dostluk ve ittifak ilişkisinden söz açılacaksa, iki devletin eşitlik temelinde, egemenlik haklarına, tarihi çıkarlarına karşılıklı ve aynı anda saygı gösterilmesi de kaçınılmaz bir zorunluluktur.