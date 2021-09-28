MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki: İlişkiler çetin bir yol ayrımında!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamasına sert tepki göstererek, "Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır" dedi.

Bahçeli, "Türkiye ABD'ye mahkum olamayacaktır. Uyanan dev ayağa kalkmakla kalmamış ön almaya, öncü olmaya, inisiyatif üstlenmeye, sürekli ilerlemeye, ilerledikçe de onu bunu rahatsız etmeye başlamıştır" diye konuştu.