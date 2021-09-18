MHP'li İsmet Büyükataman: Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, PKK terörü sorunu vardır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağız. Ve ilk turda inşallah dün olduğu gibi bu aziz milletin veraseti ve sağduyusu sayesinde bütün oyunları boşa çıkartarak bütün kuşatmaları yararak bütün senaryoları o sandığa gömerek Cumhurbaşkanımız ilk turda seçerek parlamento çoğunluğunu da Cumhur ittifakının alması için hep birlikte üzerimize düşeni mutlaka yerine getireceğiz. Birilerinin Kürt sorununu ifadeleri konuşarak halledeceğiz diyorlar. Türkiye'de bir Kürt sorunumu var? Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız bu vatanın has evlatlarıdır. Kendisini nasıl ifade ediyorsa etsin. Bize her biri Cenabı hakkın birer mukaddes emanetidir. Biz herkesi o gözle görüyoruz. Bu emaneti hiçbir zaman ayırt etmedik. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, bu ülkeyi vatan olarak kabul eden anlayışı, bu ülkenin vatanını bayrağını ezanını benim gibi koruyup ve saygı duyduğu müddetçe benim baş tacımdır. Evet, bu ülkede bir sorun var 40 yıldır uğraştığımız. Bu milletin ve devletin başına musallat edilmiş maddi manevi ciddi bedeller ödememize sebep olmuş bir bela var bir musibet var. Bu Kürt sorunu değil, bu terör sorunudur. PKK terörüdür. Bunun kimler tarafından organize edildiğini, yönlendirildiğini finans edildiğini yaşayan her vatandaşımız biliyor. Siz neyi halledeceksiniz? Hangi Kürt sorunundan bahsediyorsunuz" diye konuştu.

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