MHP'li İsmet Büyükataman: Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, PKK terörü sorunu vardır

Osmanlı'nın İlk Başşehir Yenişehir'de düzenlenen MHP İstişare toplantısı geniş ve coşkulu bir kalabalık eşliğinde yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurguladı.
Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bizleri bugün burada şereflendiren Genel Sekreterimize, Milletvekilimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan ilçe teşkilatımız, ülkü ocaklarımız, İl Başkanımız, ilçe Başkanımız, il yöneticilerimiz, kadın kollarımız ve Cumhur İttifakımız ortağı AK Partili yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.
"TEHLİKEYİ BOZAN İKİ LİDER VARDI"
Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Bizlere soruyorlar neden ittifak yaptınız diye açıklayayım. Tehlikeyi bozan iki lider vardı. Biri Genel Başkanımız liderimiz Devlet Bahçeli diğeri de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerleri ne yazık ki piyasada yoktular. Benim partimin ve hareketimin lideri Devlet Bahçeli, seçilmiş ve demokratik yollarla hükümeti ve devleti yönetmekte olan iktidarın yanındayız tavrıyla dengeyi tamamen bozdu. Cumhurbaşkanı vatandaşı sokağa çağıran ve dik duran tavrıyla başarılı oldu. Eğer Allah korusun başarılı olsalar idi 70 bin PKK'lı güneyden giriyordu. Türkiye işgale uğruyordu. Yunan'ın ne yapacağı belli değildi. Bize çok sık soruyorlar hangi Genel Müdürlüğü aldınız? Biz pazarlık yapmadık genel müdürlük almadık. Hangi Bakanlığı aldınız? Almadık siyaset menfaat işi değildir. Biz karşılıksız mevcut iktidarı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.
"ERDOĞAN BÜTÜN SENARYOLARI O SANDIĞA GÖMECEK"