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    • 07.10.2021 23:20
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sırada

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7'inci sırada yer aldığını açıkladı.

    Türkiye en çok aşı yapılan ülkeler arasında yedinci

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına yer verdi.

    "Dün 236, bugün 217. Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikayeleri son buluyor. COVID-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım" ifadelerini kullandı.



    TÜRKİYE DÜNYADA 7. SIRADA
    Bakan Koca, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin COVID-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, bu başarının nedenlerinden birinin sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabası olduğunu kaydetti.



    MAVİ İL SAYISI 25 OLDU
    Koca mesajında, sağlık çalışanlarının aşı konusundaki gayretlerini gösteren bir videoya da yer verdi.

    Videoda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde Tıbbi Sekreter Emel Küçükoğlu'nun vatandaşlarla aşı konusunda yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Küçükoğlu, yaklaşık 5 bin kişiyle görüştüğünü bunlardan 2 bine yakınını ikna ettiğini dile getirdi.



        Öte yandan Koca, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranının, Ankara'da da yüzde 75'i geçtiğini, haritada mavi il sayısının 25'e ulaştığını açıkladı.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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