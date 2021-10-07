Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye en çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sırada





TÜRKİYE DÜNYADA 7. SIRADA

Bakan Koca, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin COVID-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, bu başarının nedenlerinden birinin sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabası olduğunu kaydetti.