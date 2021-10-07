CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki kadına şiddete karşı sus pus oldu

Yaklaşık 7 yıl önce özel kadın danışmanı S.B.'yi Ankara'da TBMM'deki odasında darp eden Yıldız, bu kez de başka bir kadın danışmanı E.Ş'yi, yine Ankara'da tokatlamıştı. İddiaya göre Yıldız, danışmanı E.Ş.'yi işten çıkaracağını söyledi.