Talha Ahmet Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Judo şampiyonu Doğukan Coşar kimdir? Özel sporcu ne demek?

TALHA AHMET ERDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Talha Ahmet Erdem 8 Ağustos 1996 İzmit doğumludur. 4 yıl Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü'nde antrenörü Gültekin Sevinç nezaretinde çalışmalar yapıyor.

Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihe geçmiştir. Bu başarısı ile Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirmiştir.

DOĞUKAN COŞAR KİMDİR?

İtalya'nın Ferrara kentinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Doğukan Coşar T21 kategorisinde altın madalya kazandı.

Federasyon Başkanı Birol Aydın sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını su sözlerle anlattı;

"Federasyon olarak çok gururluyuz, yıllarca verilen emekler, yapmış olduğumuz planlamaların meyvelerini almak bizleri son derece mutlu ediyor, Özel Sporcularımız Türkiye'nin ve Dünyanın Parlayan Yıldızı oldular. Yazılı ve görsel basında özel sporcularımızın şampiyonluğundan ve başarılarından başka bir haber bulamazsınız. Özel sporcular ailesi olarak bize güvenip destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da, TMPK Başkanı Yavuz Kocaömer'e ve emeği desteği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

ÖZEL SPORCU NE DEMEK?

Özel sporcular; eski ismiyle "zihinsel engelli sporcular" demektir. Özel Sporcular Federasyonu da bu sporcuları kapsar.