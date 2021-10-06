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    • 06.10.2021 23:11
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    Türkiye'den BM'ye 'Yunanistan' uyarısı! Atina, Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasını ihlal ediyor

    Yunanistan Ege Adaları'nı silahsızlandırmaya devam ediyor... Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, konuya ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektubunda Yunanistan'ın Ege Adalarını askerden arındırmasını istedi. Sinirlioğlu, Lozan ve Paris Antlaşmaları'nda Ege Denizi'ndeki adaların askerden arındırılması ile ilgili şartları hatırlattı ve Yunanistan'ın şartları ihlal ettiğini vurguladı.

    Türkiye’den BM’ye ’Yunanistan’ uyarısı!

    Türkiye, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yönetiminin Ege Adaları'nı silahlandırmasına tepkisini sürdürüyor.



    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi, Atina'nın tavrı ile ilgili uyarılarda bulundu.



    "YUNANİSTAN MANASIZ SİYASİ İDDİALARDA BULUNUYOR"
    Sinirlioğlu, Lozan ve Paris Antlaşmaları'nda Ege Denizi'ndeki adaların askerden arındırılması ile ilgili şartları hatırlattı.

    Şartları ihlal eden Yunanistan'ın bunu meşru göstermeye çalıştığını vurguladı.

    Feridun Sinirlioğlu mektubunda Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi'nin hukuka odaklanmak yerine manasız siyasi iddialarda bulunmasının hayal kırıcı olduğunu aktardı.

        "HUKUKİ AÇIDAN ELİ ZAYIF OLAN YUNANİSTAN'IN GERÇEKLE BAĞI YOK"
        Yunanistan'ın yalnızca hukuki açıdan elinin zayıf olmadığını, gerçeklikten de uzak olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, Atina'yı Ege Adaları'nı askerden arındırmaya çağırdı.
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