Türkiye'den BM'ye 'Yunanistan' uyarısı! Atina, Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasını ihlal ediyor





"YUNANİSTAN MANASIZ SİYASİ İDDİALARDA BULUNUYOR"

Sinirlioğlu, Lozan ve Paris Antlaşmaları'nda Ege Denizi'ndeki adaların askerden arındırılması ile ilgili şartları hatırlattı.



Şartları ihlal eden Yunanistan'ın bunu meşru göstermeye çalıştığını vurguladı.

Feridun Sinirlioğlu mektubunda Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi'nin hukuka odaklanmak yerine manasız siyasi iddialarda bulunmasının hayal kırıcı olduğunu aktardı.