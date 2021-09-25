CHP'li gençlik kolları eski başkanının tacizine uğrayan genç kız mahkemede sesi titreyerek isyan etti

CHP İstanbul Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı Güven Ömür Alkan'ın 20 yaşındaki D.A. isimli genç kıza cinsel sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın 4. celsesi dün görüldü.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Duruşmaya sanık Güven Ömür Alkan katılmazken müşteki D.A. ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Dava dosyasında adı geçen 3 tanığın dinlendiği duruşmada gergin anlar yaşandı.
Tanık E.K. beyanında olaydan haberdar olduğunu, hesap sormak istediğinde ise müştekinin 'Olayı yalanlar, ben sıkıntıya düşerim' diyerek buna izin vermediğini anlattı. 1 ay sonra ise sanıkla buluştuğunu ve olayı kapattığını söylediğini iddia etti.