CHP'nin tacizci Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı'nın ilk vukuatı değilmiş! Mahkeme salonunda şok sözler: Bana da...

'BANA DA CİNSEL SÖZLER SARFETTİ'

Olayı partiden bir arkadaşının kendisini aramasıyla öğrendiğini belirten tanık T.G. ise ifadesinde 'Bu olayı duyunca sanığın böyle bir olayı gerçekleştirebileceğini düşündüm. Çünkü sanık, 2020 mart ayında bana da cinsel içerikli sözler sarfedip teklifte bulunmuştu. Bu yüzden yapabileceğini düşündüm. Ben müştekiyle aynı güm gelerek şikayetçi oldum fakat benim dosyama takipsizlik kararı verildi. Ben müştekinin olayını duyduktan sonra sanığın eylemlerine devam ettiğini düşünerek şikayetçi olmuştum' şeklinde konuştu.