Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2021 13:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2021 14:20
    ABONE OL

    CHP'nin tacizci Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı'nın ilk vukuatı değilmiş! Mahkeme salonunda şok sözler: Bana da...

    CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları gündemi sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında ortaya çıkan CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.’nın 20 yaşındaki D.A. isimli genç kıza cinsel tacizi büyük tepki çekmişti. Yargılanmaya devam eden G.Ö.A. bugün hakim karşısındaydı. Duruşmada dosyada adı geçen tanıklardan bir kısmı dinlendi. Olayı partiden bir arkadaşının kendisini aramasıyla öğrendiğini belirten tanık T.G. ise ifadesinde “Bu olayı duyunca sanığın böyle bir olayı gerçekleştirebileceğini düşündüm. Çünkü sanık, 2020 mart ayında bana da cinsel içerikli sözler sarfedip teklifte bulunmuştu” ifadelerini kullandı.

    İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre 20 yaşındaki D.A. ve şüpheli G.Ö.A. 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla birlikte Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere giderek orada bulunan bir banka oturup konuşmaya başladı. Konuşmadan sonra geri dönmek için araca bindikleri esnada G.Ö.A., askerden yeni geldiğini söyleyerek sözlü şekilde genç kızı taciz etmeye ve genç kızın rızası dışında ona sarılıp öpmeye başladı. 20 yaşındaki D.A. ise G.Ö.A.'yı iterek kendinden uzaklaştırdı. Olay sonrası genç kızın şikayeti sonrası G.Ö.A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen dava duruşmasına müşteki D.A., sanık G.Ö.A. ve taraf avukatları katılırken dosyada ismi geçen bir kaç tanık da mahkeme salonunda ifade verdi.

    'YAKIN DAVRANIŞLARI BENİ DÜŞÜNDÜRDÜ'
    Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan M.A., olay günü siyasi partinin işleri için toplandıklarını belirtirken söz konusu olaya birebir şahit olmadığını ve müştekinin kendisini arayarak olayı anlattığını söyledi. İfadesinin devamında ise tanık, 'Müştekiyle yaptığım telefon görüşmesi sonrası sanığın zaman zaman bana da yakın davrandığını, elini omzuma attığını düşünerek rahatsızlık duydum ve acaba mı diye düşündüm fakat sonrasında sanıkla görüştüm ve arkadaşlığım devam etti.' dedi.

        BİR ÖZÜRLE OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞMIŞLAR
        Tanık olarak dinlenen G.U., söz konusu olayı kendisine müştekinin anlattığını, müştekinin söyledikleri dışında bir olayın yaşanıp yaşanmadığını bilmediğini ve müştekinin iddialarını duyduğunda sanık hakkında hiçbir kanıtı olmadığını fakat müştekinin iddialarına hiç şaşırmadığını söyledi. Aynı zamanda tanık G.U., ifadesinde o dönem parti içinde bu olayların konuşulduğu, 'G.Ö.A., D.A.'dan özür dilesin, bu olay burda kapansın' şeklinde laflar sarfedildiğini belirtti.

        'BANA DA CİNSEL SÖZLER SARFETTİ'
        Olayı partiden bir arkadaşının kendisini aramasıyla öğrendiğini belirten tanık T.G. ise ifadesinde 'Bu olayı duyunca sanığın böyle bir olayı gerçekleştirebileceğini düşündüm. Çünkü sanık, 2020 mart ayında bana da cinsel içerikli sözler sarfedip teklifte bulunmuştu. Bu yüzden yapabileceğini düşündüm. Ben müştekiyle aynı güm gelerek şikayetçi oldum fakat benim dosyama takipsizlik kararı verildi. Ben müştekinin olayını duyduktan sonra sanığın eylemlerine devam ettiğini düşünerek şikayetçi olmuştum' şeklinde konuştu.

        DAVA ERTELENDİ
        Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, dosyada adı geçen diğer tanıların da davet mektubu çıkartılmasına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!
        Haberler Güncel CHP'nin tacizci Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı'nın ilk vukuatı değilmiş! Mahkeme salonunda şok sözler: Bana da...
            SON DAKİKA