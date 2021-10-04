Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.10.2021 16:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 16:57
    ABONE OL

    Müjdat Gezen seçilmiş hükümeti işgalci kuvvete benzetti, ekürisi Uğur Dündar skandal sözleri savundu!

    Uğur Dündar’ın CHP yanlısı Tele 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi. Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzeterek "Geldikleri gibi giderler" dedi. Uğur Dündar, skandal sözleri sosyal medya hesabından savundu. Dündar, "Müjdat Gezen 'Geldikleri gibi gidecekler' demiş. Ne var bunda? Seçimle geldiler, seçimle gidecekler demenin, bu demokratik söylemin neresi yanlış? Pes artık! İnsaf!.." dedi.

    Skandal sözleri böyle savundu

    Son zamanlarda sanatından ziyade iktidara saldırarak gündem olma çabalarıyla bilinen Müjdat Gezen, 61'inci sanat yılında, anılarını Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı.

    Müjdat Gezen'den küstah sözler!

    Ancak program içeriğinden saptı.

    CHP yanlısı Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti'ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

    SEÇİLMİŞ HÜKÜMETİ İŞGALCİ KUVVETE BENZETTİ
    Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.



    DÜNDAR SKANDAL SÖZLERE KALKAN OLDU
    Uğur Dündar, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Gezen'in sözlerinin 'neresinin yanlış olduğunu' belirterek paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

    "Müjdat Gezen "Geldikleri gibi gidecekler" demiş. Ne var bunda? Seçimle geldiler, seçimle gidecekler demenin, bu demokratik söylemin neresi yanlış? Pes artık! İnsaf!.."

    Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Çin çıldırdı! 52 savaş uçağıyla girdi
    Haberler Güncel Müjdat Gezen seçilmiş hükümeti işgalci kuvvete benzetti, ekürisi Uğur Dündar skandal sözleri savundu!
        SON DAKİKA