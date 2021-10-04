Son dakika: Kırklareli’de 51 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında, Kofçaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 4 ayrı bölgede 3 gün boyunca yapılan araştırmada Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.