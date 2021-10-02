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    • 02.10.2021 09:51
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    Müjdat Gezen'den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti işgalci kuvvete benzetti: "Geldikleri gibi giderler"

    Uğur Dündar’ın CHP yanlısı Tele 1'de yayınlanan Demokrasi Arenası programında AK Parti’ye yönelik suçlayıcı ifadeler kullanan oyuncu Müjdat Gezen, “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” dedi. Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzeterek "Geldikleri gibi giderler" dedi.

    Müjdat Gezen’den küstah sözler! Geldikleri gibi giderler

    Son zamanlarda sanatından ziyade iktidara saldırarak gündem olma çabalarıyla bilinen Müjdat Gezen, 61'inci sanat yılında, anılarını Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı.

    Müjdat Gezen'den küstah sözler!

    Ancak program içeriğinden saptı.

    CHP yanlısı Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti'ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.

    SEÇİLMİŞ HÜKÜMETİ İŞGALCİ KUVVETE BENZETTİ
    Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

    Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

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    Haberler Güncel Müjdat Gezen'den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti işgalci kuvvete benzetti: "Geldikleri gibi giderler"
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