Müjdat Gezen'den küstah sözler! Seçilmiş hükümeti işgalci kuvvete benzetti: "Geldikleri gibi giderler"

Son zamanlarda sanatından ziyade iktidara saldırarak gündem olma çabalarıyla bilinen Müjdat Gezen, 61'inci sanat yılında, anılarını Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası anlattı.

Müjdat Gezen'den küstah sözler!

Ancak program içeriğinden saptı.

CHP yanlısı Uğur Dündar, bir anda konuyu AK Parti'ye getirdi ve suçlayıcı ifadelerde bulundu.





SEÇİLMİŞ HÜKÜMETİ İŞGALCİ KUVVETE BENZETTİ

Muhalifliği ile bilinen ve bu sözlerin üzerine konuşan Müjdat Gezen "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.





Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

