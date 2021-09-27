Uğur Dündar işi 'ilkeli' gazetecilik! Kayıp kızı bulmak için yüklü miktarda para talep etmiş
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Hatice Dağlı'nın oğlu Fahri Tiryaki, annesinin bulunmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 20 yıl önce kız kardeşinin kaybolduğu ve o dönem bulunması için Uğur Dündar'dan yardım talep ettiklerini söyleyen Tiryaki, "Kız kardeşimi bulmak için bizden yüklü bir para talep etti" ifadelerini kullandı. Uğur Dündar'ın müşkül durumda olan ve kendisinden yardım talep eden bir aileden yüksek miktarda para istemesi, akıllara "acaba diğer haberler için kimlerden ne kadar talep etti, ne çıkar elde etti?" sorusunu getirdi.
27.09.2021 22:49
- Son Güncelleme: 27.09.2021 23:33
Oğlu Fahri Tiryaki'nin Müge Anlı'ya başvurması sonucunda yaşlı kadının kaybolmasına ilişkin arama çalışmaları başlatıldı ve yaşlı kadının değneği ve kıyafetlerinin farklı noktalarda olduğu tespit edildi.
Bugün iyi haber geldi ve Hatice Dağlı sağ salim bulundu. Yaklaşık 9 gündür boş bir dairede kilitli bir şekilde kaldığı tespit edilen Dağlı'yı kimin kaçırdığı ve o daireye kilitlediği ise araştırılıyor.
ÇARPICI UĞUR DÜNDAR AÇIKLAMASI
Dağlı'nın oğlu Fahri Tiryaki, annesinin ortaya çıkmasıyla birlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.