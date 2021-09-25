17 yaşındaki liseli genç kız FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya’nın tacizini eski eşine anlattı

İsmail Küçükkaya'nın 2015 yılında Eda Demirci ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde aynı kanalda stajyer olan genç kızı taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Tacizin perde arkasını aydınlanıyor.
Küçükkaya'ın tacizine uğrayan mağdur kızın, yaşadığı tacizi şefine itiraf ettiği fakat tacize maruz kalmaya devam ettiğini ifşa ettiği mesajlarına ulaşıldı. Küçükkaya'nın evlenmek üzere olduğu o günlerde kanala, zorunlu stajını yapmak için gelen genç kız Küçükkaya tarafından tacize uğradı.
TACİZ MESLEĞE KÜSTÜRDÜ
İddiaya göre 2015'te henüz 17 yaşındayken Küçükkaya tarafından defalarca tacize maruz kalan öğrenci, başta korkudan kimseye bir şey anlatmadı.
ŞEFİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİ
Tacizlerin arkası kesilmeyince yaşadıklarını şefine anlattı ama genç kız şefi tarafından tehdit edildi. Yaşadıkları yüzünden psikolojik olarak bunalıma giren mağdur kız, gazetecilik mesleğinden vazgeçti ve başka bir mesleğe yönelerek öğretmen oldu.