17 yaşındaki liseli genç kız FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya’nın tacizini eski eşine anlattı





EDA DEMİRCİ: ...Fotoğraflara baktım, 11 Aralık 2015, gelinlik baktığımız, aşığım aşığım diye ölüp bittiği dönemler, inanmıyorum hâlâ. Neden bu kadar sustunuz, benim boşanma sürecimde neden mesaj atmadınız?





GENÇ KIZ: Çünkü bir ton şeyle uğraşıyordunuz. Korktum, şiddet olayları vs. bu sinirle bana da bir şey yapabilir diye düşündüm.