Türkiye'nin yürüttüğü Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması, katilleri gizleme çabasına engel oldu

Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda 15 kişilik infaz timi tarafından vahşi yöntemlerle katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçti.
Suudi gazetecinin vahşi yöntemlerle katledilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ve ardından açılan davayla devam eden yargılama sürecini derledi.
Cemal Kaşıkçı'nın girdiği konsolosluktan bir daha çıkmadığına yönelik iddialar üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilişkilendirilen Suudi Arabistanlı 15 kişiden 8'inin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Türk ve Suudi yetkililerin kararıyla oluşturulan ve iki ülkeden ekiplerin yer aldığı çalışma grubu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi.