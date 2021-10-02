Türkiye'nin yürüttüğü Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması, katilleri gizleme çabasına engel oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı ile emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı çalışma grubu, konsolosluk binasında toplamda 9 saat boyunca incelemeler yapıp burada DNA örnekleri aldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin, Türkiye'den ayrıldığı aynı gün dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kaşıkçı hakkında, "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Bay Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız." değerlendirmesini yaptı.