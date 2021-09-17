Fox dizisinde skandal olay! Yasak Elma’nın yönetmeni Oğulcan Eren Akay oyuncu Şafak Pekdemir’le yakalandı muhabirlere saldırdı

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Alkolün dozunu kaçıran Pekdemir'in yanındaki gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti. Olaylı gecede, alkollü olduğu görülen Pekdemir'in arkadaşı, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atıp, tekme ile saldırdı. Pekdemir bu sırada bağırarak tarafları teskin ve sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.