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    • Magazin
    • 17.09.2021 22:02
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    • 17.09.2021 22:22
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    Fox dizisinde skandal olay! Yasak Elma’nın yönetmeni Oğulcan Eren Akay oyuncu Şafak Pekdemir’le yakalandı muhabirlere saldırdı

    Şafak Pekdemir, geçen yıl kadrosundan ayrıldığı 'Yasak Elma' adlı dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Evli olduğu iddia edilen Akay, görüntülendiklerini fark edince ise saldırganlaştı. Alkolün dozunu kaçıran Pekdemir'in yanındaki gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti. İşte detaylar...

    Fox dizisinde skandal olay!

    Şafak Pekdemir, 4 sezon boyunca rol aldığı Fox dizisi Yasak Elma'nın ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yakalandı.

    PEKDEMİR'İN GECESİ OLAYLI BİTTİ
    Bir mekanda gece 03.00'e kadar Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile samimi görüntüler veren Pekdemir'in gecesi olaylı bitti. Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılırken flaşların patlamasıyla ortalık karıştı.

    KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
    Alkolün dozunu kaçıran Pekdemir'in yanındaki gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti. Olaylı gecede, alkollü olduğu görülen Pekdemir'in arkadaşı, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atıp, tekme ile saldırdı. Pekdemir bu sırada bağırarak tarafları teskin ve sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

        "ÖZÜR DİLİYORUM"
        Arabaya binerek olay çıkaran arkadaşının arkasından giden Pekdemir bir süre sonra olay yerine geri döndü.

        Oyuncu, "Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin, haklısınız görüntüleri kullanın ya da kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin" diyerek ağladı.

        AKAY'IN EVLİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR
        Basın mensuplarına çirkin saldırıda bulunan Oğulcan Eren Akay'ın evli ve çocuğu olduğu iddia ediliyor.
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        Haberler Magazin Fox dizisinde skandal olay! Yasak Elma’nın yönetmeni Oğulcan Eren Akay oyuncu Şafak Pekdemir’le yakalandı muhabirlere saldırdı
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