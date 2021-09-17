Fox dizisinde skandal olay! Yasak Elma’nın yönetmeni Oğulcan Eren Akay oyuncu Şafak Pekdemir’le yakalandı muhabirlere saldırdı

Şafak Pekdemir, 4 sezon boyunca rol aldığı Fox dizisi Yasak Elma'nın ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yakalandı.
PEKDEMİR'İN GECESİ OLAYLI BİTTİ
Bir mekanda gece 03.00'e kadar Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile samimi görüntüler veren Pekdemir'in gecesi olaylı bitti. Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılırken flaşların patlamasıyla ortalık karıştı.
KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
Alkolün dozunu kaçıran Pekdemir'in yanındaki gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti. Olaylı gecede, alkollü olduğu görülen Pekdemir'in arkadaşı, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atıp, tekme ile saldırdı. Pekdemir bu sırada bağırarak tarafları teskin ve sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.