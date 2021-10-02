CHP'li Buca Belediyesi'ndeki 130 milyonluk rüşvete miras kılıfı





Hakan Gündüz

BENDEN 1 MİLYON LİRA ALDI

İşadamı Erkan Önen, bizzat kendisinin Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz ile yaptığı görüşmede elden 1 milyon lira verdiğini anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Önen, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çıkacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet alım ihalesini benim almama yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun için benden 2 milyon lira istedi. Ben bu meblağı veremeyeceğimi, 1 milyon lira verebileceğimi söyledim.