CHP'li Buca Belediyesi'ndeki 130 milyonluk rüşvete miras kılıfı

İzmir'de temizlik firması sahibi işadamı Erkan Önen'in (38) Buca Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı ile ilgili polise verdiği ikinci ifadede yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
MİRAS KILIFI
Önen, Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz'ün rüşvet paraları ile 130 milyon liralık servet yaptığını, daha sonra bu paralarla gayrimenkul alıp, babası Ali Gündüz'ün üzerine geçirdiğini, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek, gayrimenkulleri kendi üzerine aldığını anlattı.
Önen, "Güzelbahçe'de restoran, Bayraklı'da 2 lüks daire, 8 milyon değerinde bir dükkan, Çeşme Çiftlikköy'de daire, Güzelbahçe'de bir villa, lüks araçlar aldı. Samimi olduğumuz dönemde bana tüm bu servetini babasının üzerine yaptığını, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek kendi üzerine geçirdiğini söylemişti" dedi. Erkan Önen, Buca Belediyesi'nde 2014-2019 yılları arasında görev yapan ve rüşvet çarkının içinde bulunan Hakan Gündüz ile 2020 yılının ocak ayında Çeşme'de görüşme yaptığını da anlattı.