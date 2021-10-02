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    • 02.10.2021 07:00
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    CHP'li Buca Belediyesi'ndeki 130 milyonluk rüşvete miras kılıfı

    Buca Belediyesi eski başkan yardımcısı Hakan Gündüz, 130 milyonluk rüşvetle yaptığı serveti önce babasının üzerine geçirdi. Babası vefat edince de rüşvet parasını miras kalmış gibi gösterdi.

    130 milyonluk rüşvete miras kılıfı
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    İzmir'de temizlik firması sahibi işadamı Erkan Önen'in (38) Buca Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı ile ilgili polise verdiği ikinci ifadede yeni ayrıntılar ortaya çıktı.


    MİRAS KILIFI
    Önen, Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz'ün rüşvet paraları ile 130 milyon liralık servet yaptığını, daha sonra bu paralarla gayrimenkul alıp, babası Ali Gündüz'ün üzerine geçirdiğini, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek, gayrimenkulleri kendi üzerine aldığını anlattı.

    Önen, "Güzelbahçe'de restoran, Bayraklı'da 2 lüks daire, 8 milyon değerinde bir dükkan, Çeşme Çiftlikköy'de daire, Güzelbahçe'de bir villa, lüks araçlar aldı. Samimi olduğumuz dönemde bana tüm bu servetini babasının üzerine yaptığını, babasının vefatından sonra miras kalmış gibi göstererek kendi üzerine geçirdiğini söylemişti" dedi. Erkan Önen, Buca Belediyesi'nde 2014-2019 yılları arasında görev yapan ve rüşvet çarkının içinde bulunan Hakan Gündüz ile 2020 yılının ocak ayında Çeşme'de görüşme yaptığını da anlattı.



        Hakan Gündüz

        BENDEN 1 MİLYON LİRA ALDI
        İşadamı Erkan Önen, bizzat kendisinin Buca Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz ile yaptığı görüşmede elden 1 milyon lira verdiğini anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Önen, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çıkacak olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet alım ihalesini benim almama yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun için benden 2 milyon lira istedi. Ben bu meblağı veremeyeceğimi, 1 milyon lira verebileceğimi söyledim.

        Bu parayı kabul etti. Ben de karlı bir iş olacağını düşünerek 2 baldızım ve kayınvalidemin altınlarını 350 bin lira karşılığında bozdurdum. İşi birlikte yapmayı düşündüğüm Mustafa Bakırcı'dan 225 bin lira aldım. Topladığım parayı Çeşme'de Hakan Gündüz'e teslim ettim. Buluşmaya lüks bir araçla gelmişti. Fakat Hakan Gündüz bir süre sonra benim telefonlarıma çıkmaz oldu. Parayı geri istedim vermedi" dedi.

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