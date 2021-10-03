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    Trabzon'da 100 milyon TL harcanan teleferik, CHP'li belediyede çürümeye yüz tuttu

    Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'ndeki teleferik 3 yıl önce AK Partili belediye tarafından 100 milyon TL'ye yapıldı. Ancak göreve gelen CHP'li belediye 3 bin 600 metre olan Karadeniz'in en uzun teleferiğini çürümeye bıraktı.

    Hava muhalefeti!

    Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'ndeki teleferik 3 yıl önce AK Partili belediye tarafından 100 milyon TL'ye yapıldı. Ancak göreve gelen CHP'li belediye 3 bin 600 metre olan Karadeniz'in en uzun teleferiğini çürümeye bıraktı.

    AK Parti Beşikdüzü İlçe başkanı Ahmet Gören, "Proje üretemeyen CHP'li belediyeler, olan projeyi de kullanmıyorlar" diye sert çıktı.

    Esnaf Ferhat Aksoy ise "Teleferiğin açılıp hizmete girmesini istiyorum" dedi.

    Bu arada 2 kabinli teleferik 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşıyor. Teleferik çalışırken 60 bin kişiyi ağırlamıştı.

    ÖZGÜR ÖZDEMİR

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    Haberler Güncel Trabzon'da 100 milyon TL harcanan teleferik, CHP'li belediyede çürümeye yüz tuttu
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