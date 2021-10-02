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    • Güncel
    • 03.10.2021 06:25
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    • 03.10.2021 06:30
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    HAVA DURUMU | Plan yapanlar dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi: Çok kuvvetli geliyor... | 3-7 Ekim

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahmin raporunda bugün Doğu Karadeniz, Ardahan ve Erzurum için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Plan yapanlar dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, ülkemizin güney ve güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün, Doğu Karadeniz, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 27°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 26°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 22°C
            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 20°C
            Az bulutlu

            SİVAS °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli (21-80 kg/m²) olması bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde bölgenin yüksek iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülmesi beklenmektedir.

            BAYBURT °C, 14°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 20°C
            Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 20°C
            Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, Van'ın güneyi ile Batman, Şırnak ve Hakkâri'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

                DİYARBAKIR °C, 33°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 34°C
                Az bulutlu ve açık

                3 EKİM 2021 PAZAR HAVA DURUMU

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