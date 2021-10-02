Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı! CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'na Kılıçdaroğlu kalkan oldu

CHP'de nefret söylemleri arttı, parti içindekiler de hedef olmaya başladı... Bunun son örneği Denizli'de yaşandı. Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, odalarında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı olan CHP'li bazı belediye başkanlarını "Ellerini kollarını kıracağız" diyerek tehdit etti.
Odabaşıoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun bizzat telefonla arayarak, Odabaşıoğlu'na desteklerini iletip konuyla yakından ilgilendiğini söylediği ileri sürülürken, bazı partililer bu durumun belediye başkanlarını itibarsızlaştırdığını belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
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Denizli'de skandal konuşmalara imza atan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili tavrı merak konusu olmuştu.