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    • 02.10.2021 18:52
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    Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı! CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'na Kılıçdaroğlu kalkan oldu

    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan ve makam odasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li belediye başkanlarını kol ve bacaklarını kırmakla tehdit eden Tugay Odabaşıoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Hakaret dolu skandal konuşmayı görüntüleyen CHP'li ile ilgili 'derhal bulunsun' talimatı verilirken Kılıçdaroğlu da Odabaşıoğlu'nun eşini aradı.

    Densiz CHP’liye Kılıçdaroğlu kalkanı!

    CHP'de nefret söylemleri arttı, parti içindekiler de hedef olmaya başladı... Bunun son örneği Denizli'de yaşandı. Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, odalarında Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı olan CHP'li bazı belediye başkanlarını "Ellerini kollarını kıracağız" diyerek tehdit etti.

    Odabaşıoğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı ortaya çıktı.



    Kılıçdaroğlu'nun bizzat telefonla arayarak, Odabaşıoğlu'na desteklerini iletip konuyla yakından ilgilendiğini söylediği ileri sürülürken, bazı partililer bu durumun belediye başkanlarını itibarsızlaştırdığını belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



    RAPOR EDİLDİ
    Denizli'de skandal konuşmalara imza atan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili tavrı merak konusu olmuştu.



        ODABAŞOĞLU'NUN GÖRÜNTELEYEN 'KÖSTEBEK' ARANIYOR
        Olayın hemen ardından danışma kurulu toplantısında yaşanan tüm gelişmeler CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından CHP Genel Merkezi'ne ve Kılıçdaroğlu'na rapor edilirken, parti içinde Odabaşıoğlu'nun görüntüleri sızdıran köstebekte aranmaya başlandı.



        'DERHAL BULUN' TALİMATI
        CHP Genel Merkezi'nin belediye başkanlarına yapılan tehditten çok parti içinde kalması gereken bir konuşmanın dışarıya kimin tarafından sızdırıldığını gündeme getiridirdiği ortaya çıkarken Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na "parti mahremimiz dışarıya nasıl sızdırıldı?" sorusunu sorduğu ve il başkanlığına o köstebeği derhal bulun talimatı verdiği ileri sürüldü.



        KILIÇDAROĞLU ODABAŞOĞLU'NUN EŞİNİ ARADI
        Genel Merkez'de bu gelişmeler yaşanırken İzmir Bayraklı'da katıldığı bir programda Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan yaşanan olayı dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, skandal sözlere imza atan Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığı ortaya çıktı.

        Kılıçdaroğlu'nun Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığını eşi sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eşi N. Odabaşıoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün bizzat kendisi arayarak desteklerini iletmiş ve elinden geleni yapacağını söylemiştir. Destekleri ve yardımları için sayın Genel Başkanımız ve örgütümüz başta olmak üzere tüm dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim. Sizlerle hep birlikte daha da güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
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        Densiz CHP’liye Kılıçdaroğlu kalkanı!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı! CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'na Kılıçdaroğlu kalkan oldu
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