CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

KONUŞMA BASINA SIZDIRILDI

Basına kapalı gerçekleşen bu toplantıda Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu öne sürülen İl Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun konuşması, bir partili tarafından basına sızdırıldı. Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden tepki aldı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu, dün öğleden sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.