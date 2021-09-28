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    • 28.09.2021 16:02
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    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Tugay Odabaşıoğlu, partisinin toplantısında makam odasına Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını asanları kol ve bacaklarını kırmakla tehdit etmişti. Skandal sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

    CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tutuklandı.

    Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan Odabaşıoğlu, emniyetteki işlemin ardından adliyeye götürüldü.

    Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Odabaşıoğlu tutuklandı.

    Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

    CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Denizli'de 23 Eylül tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak, "Makam odalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürüldü.

        KONUŞMA BASINA SIZDIRILDI
        Basına kapalı gerçekleşen bu toplantıda Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu öne sürülen İl Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun konuşması, bir partili tarafından basına sızdırıldı. Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden tepki aldı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu, dün öğleden sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Geceyi emniyette geçiren Tugay Odabaşıoğlu, sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Odabaşıoğlu, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için otopark girişinden adliyeye alındı. Savcılık ifadesinin ardından Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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