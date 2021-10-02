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    • 02.10.2021 18:21
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na liderlik etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Saat 17.45'te başlayan toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

    Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı.




    Toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı.

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    TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
    Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na liderlik etti
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