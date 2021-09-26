Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.09.2021 08:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2021 08:32
    ABONE OL

    CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'ndan densiz tehdit: Erdoğan'ın fotoğrafını asanın kol ve bacaklarını kırarız

    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Tugay Odabaşıoğlu, partisinin toplantısında makam odasına Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını asanları kol ve bacaklarını kırmakla tehdit etti. Danışma Kurulu toplantsısında toplantısında yaşanan bu olay sonrası densizliğe tepki gösteren CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek "istifa edeceğini" açıklayıp salonu terk etti.

    CHP’li başkandan Erdoğan’ın fotoğraflarını asanlara tehdit

    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Bazı Belediye Başkanları'mızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi. Odabaşıoğlu'nun sarf ettiği sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etti.

    Odabaşıoğlu önceki gün Denizli Honaz'da düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak "Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" dedi.

    AYRILMAK İSTEDİ
    Makam odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asılı olan CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek toplantıyı tek etti. Ayağa kalkan ve duruma tepki gösteren Başkan Kepenek, "Bizleri kafa kırmakla tehdit ediyorsunuz. Örgüt örgüt deyip seçilmiş bir başkanı yok sayıyorsunuz. Yeter, bıktım artık. İstifa ediyorum" diye bağırdı. Başkan konuşmasının ardından salonu terk etti. Belediye Başkanı Kepenek'in "istifa" resti salonu dolduran CHP'lilerde soğuk duş etkisi yaratırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Kepenek'in arkasından koşarak bir süre başkanı ikna etmeye çalıştı. Kepenek salona geri dönmezken toplantı iptal edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji haritayı paylaştı! Sıcaklıklar yükseliyor
    Haberler Güncel CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'ndan densiz tehdit: Erdoğan'ın fotoğrafını asanın kol ve bacaklarını kırarız
        SON DAKİKA