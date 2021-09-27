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    • 27.09.2021 19:15
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    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı!

    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı. Odabaşoğlu, partisinin toplantısında Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler sarf etmiş, "Erdoğan'ın fotoğrafını asanın kol ve bacaklarını kırarız" ifadelerini kullanmıştı.

    CHP’li Odabaşıoğlu gözaltına alındı!

    CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tugay Odabaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işleminin devam ettiği bildirildi.

    Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.




    "BİZ ONLARIN ELLERİNİ KOLLARINI KIRMASINI BİLİRİZ"
    CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Bazı Belediye Başkanları'mızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi.



    Odabaşıoğlu'nun sarf ettiği sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etti.



        "KAFASINI DA KIRARIM"
        Odabaşıoğlu önceki gün Denizli Honaz'da düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak "Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" dedi.
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