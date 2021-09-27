CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı!





"KAFASINI DA KIRARIM"

Odabaşıoğlu önceki gün Denizli Honaz'da düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak "Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" dedi.