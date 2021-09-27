CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı!

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tugay Odabaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işleminin devam ettiği bildirildi.
Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.
"BİZ ONLARIN ELLERİNİ KOLLARINI KIRMASINI BİLİRİZ"
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Bazı Belediye Başkanları'mızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi.
Odabaşıoğlu'nun sarf ettiği sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etti.