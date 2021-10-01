CHP’li Tunç Soyer’in yönetimindeki İzmir’de metro çalışanları toplu iş sözleşmesi için grevde!

"İZMİR'İ NASIL YÖNETİYORSAK, TÜRKİYE'Yİ DE ÖYLE YÖNETECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeler yer alıyor:

"3 kentten örnek vereceğim; Ankara, İstanbul ve İzmir. 3'ü de metro yapıyor. İstanbul ve Ankara havlu attı. Bütçeleri, İzmir'in bütçesini 2'ye 3'e katlar ama beceremediler. Ankara 100, İstanbul 145, İzmir 60 milyona yapıyor. Yer altından yapıp, aynı teknolojiyi kullanıyorsunuz ama beceremediler, hükümet devraldı. İzmir, kendi kaynaklarıyla onların altında fiyatla bunu gerçekleştirdi. İzmir ve CHP'li belediyeler budur. İzmir'i, Muğla'yı, Aydın'ı, Tekirdağ'ı nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de aynı anlayışla yöneteceğiz."