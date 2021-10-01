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    • 01.10.2021 13:54
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    CHP’li Tunç Soyer’in yönetimindeki İzmir’de metro çalışanları toplu iş sözleşmesi için grevde!

    CHP’li Tunç Soyer’in başkanlık ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez de işçilerin grevi ile gündeme geldi. Metroda çalışan 627 işçi toplu iş sözleşmesi yüzünden greve başladı. İşçilere yapılan haksızlığın ardından başlayan grevle birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi yönetme biçimine ilişkin verdiği İzmir örneği akıllara geldi.

    İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamaması nedeniyle İzmir Metro A.Ş'nin kapısına grev kararı asıldı.

    Şirketin Halkapınar İstasyonu yanındaki merkezinde bir araya gelen işçiler adına açıklama yapan Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Metro A.Ş adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile yürüttükleri TİS görüşmelerinin 6 Temmuz'da uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti.

    Resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda da bir sonuç alınamadığını, 6356 sayılı kanun hükümleri gereğince grev kararı asmak zorunda kaldıklarını ifade eden Giral, grevin başlayacağı gün ve saatin daha sonra duyurulacağını dile getirdi.

        Giral, şunları kaydetti:

        "Emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretleri istiyoruz.

        Amacımız ne kendimizi ne de İzmir halkını mağdur etmek. Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan METRO A.Ş. yönetimine artık dur demesidir.

        METRO A.Ş. yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz.

            Sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

            Açıklamanın ardından iş yerine grev kararı asılırken çalışanların süreç boyunca mesai saatlerinde "Eşit haklar istiyoruz", "Üvey evlat olmak istemiyoruz", "Ücrette adalet istiyoruz" yazılı yelekler giyeceği belirtildi.

            KILIÇDAROĞLU'NUN YÖNETİMDE İZMİR ÖRNEĞİ
            İşçilere yapılan haksızlığın ardından başlayan grevle birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'yi yönetme biçimine ilişkin verdiği İzmir örneği akıllara geldi.

            "İZMİR'İ NASIL YÖNETİYORSAK, TÜRKİYE'Yİ DE ÖYLE YÖNETECEĞİZ"
            Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeler yer alıyor:

            "3 kentten örnek vereceğim; Ankara, İstanbul ve İzmir. 3'ü de metro yapıyor. İstanbul ve Ankara havlu attı. Bütçeleri, İzmir'in bütçesini 2'ye 3'e katlar ama beceremediler. Ankara 100, İstanbul 145, İzmir 60 milyona yapıyor. Yer altından yapıp, aynı teknolojiyi kullanıyorsunuz ama beceremediler, hükümet devraldı. İzmir, kendi kaynaklarıyla onların altında fiyatla bunu gerçekleştirdi. İzmir ve CHP'li belediyeler budur. İzmir'i, Muğla'yı, Aydın'ı, Tekirdağ'ı nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de aynı anlayışla yöneteceğiz."
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            Haberler Güncel CHP’li Tunç Soyer’in yönetimindeki İzmir’de metro çalışanları toplu iş sözleşmesi için grevde!
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