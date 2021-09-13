İzmir'deki açılışta skandal! CHP'li Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı projelerin çoğunun eski olduğu ortaya çıktı

Konak Belediyesi'nin hayata geçirdiği söylenerek geçtiğimiz Cuma günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Engelsiz Yaşam Köyü'nde açılışı yaptırılan 13 projenin birçoğuyla ilgili skandal bilgiler ortaya çıktı. En trajikomik olanlardan biri de Roman Kültür Merkezi'nin açılışının yaptırılması oldu. Tepecik'teki merkezin açılışını 8 Nisan 2021'de Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, davul zurna eşliğinde kurdele keserek yapmıştı.
CHP LİDERİ AÇTI
Atilla Mahallesi'ndeki Mübadele Parkı ve Mübadele Heykeli'nin resmi açılışı da Haziran ayında Batur ve kalabalık bir davetli topluluğunca yapılmıştı. Açılışı yapılan yerlerden biri olan ve inşaatının önemli bölümü önceki başkan zamanında yapılan Toros Pazaryeri'nin ise, Şubat 2020'den bu yana hizmet verdiği ortaya çıktı. Başkan Batur 9 Şubat 2020'de pazaryerine giderek tesisi hizmete almış ve basın kuruluşlarına 'Toros Pazaryeri açıldı' diye haber bülteni gönderilmişti. Pazaryerine çevrilen Kahramanlar Katlı Otoparkı'nın alt katının da sanki yeni bir projeymiş gibi Kılıçdaroğlu'na açtırılması da bir başka skandal oldu.
ÇOĞU ESKİ PROJE
Bazı projelerin büyük bölümünün belediyenin önceki başkanı Sema Pekdaş tarafından tamamlandığı, bazılarının Valilik, çoğunluk hissesi İzmirli işadamlarına ait Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu TARKEM A.Ş. ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirildiği görüldü. Bunlardan haberi olmayan Kılıçdaroğlu, açılışta projeleri nedeniyle Konak Belediyesi'ni övmüştü. Sabah'ın haberine göre, Başkan Batur da, seçim sürecinde sözünü verdikleri projelerin yüzde 70'ini tamamladıklarını iddia ederek "13 projenin maliyeti 59 milyon TL civarında. Devam eden projelerimiz ile birlikte 82 milyonluk projeyi hayata geçireceğiz" demişti. Ancak açılışı yapılan yerlerin büyük bölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler ise, "CHP liderini kandırmışlar" dedirtti.