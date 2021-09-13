İzmir'deki açılışta skandal! CHP'li Kılıçdaroğlu'nun açılışını yaptığı projelerin çoğunun eski olduğu ortaya çıktı



İŞTE PROJELERLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLERDEN BAZILARI

● Konak Engelsiz Yaşam Köyü: Büyükşehir Belediye eski Başkanı Burhan Özfatura'nın başkanlığını yaptığı Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı, İZKA ve hayırseverlerin desteği ile yapıldı.

● Roman Kültür Merkezi: Valilik restorasyon desteği verdi. Projenin resmi açılışı zaten 8 Nisan 2021 Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kalabalık bir davetli topluluğu tarafından davul zurna eşliğinde kurdele kesilerek yapılmıştı.

Şimdi aynı yer için bu defa Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla ikinci açılış töreni düzenlenmiş oldu.

● Mübadele Parkı ve Mübadele Heykeli: Atilla Mahallesi'nde yer alan park ve heykelin açılışı da geçtiğimiz 4 Haziran'da Başkan Batur ve kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı törenle açıldı. Burası şimdi bir de Kılıçdaroğlu tarafından açılmış oldu.

● Kahramanlar Kapalı Pazaryeri: Yeni bir bina inşa edilmedi. Mevcut çok katlı otoparkın ilk katı pazaryeri haline getirilmişti. Sanki yeni baştan bir proje hayata geçirilmiş gibi açtırıldı.

● Yenilikçi Öğrenme Merkezi: Kentimiz İzmir Derneği, TARKEM A.Ş. ve Kentimiz İzmir Derneği ile ortaklaşa yapıldı.

● Konak Gençlik Destek Merkezi: Kemer'deki yerini TCDD verdi.

● İzmir Milli Kütüphane Karataş Şubesi: Valilik ve Milli Kütüphane Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildi.

● Gültepe Spor Kompleksi: İnşaatı önceki dönem belediye başkanı tarafından başlatıldı.

● Konak Sosyal Destek Merkezi: Kızılay ile birlikte yapıldı.

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