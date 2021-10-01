ASELSAN üretti! Bayraktar TB2'lere yerli göz: CATS! Yeni konfigürasyonu test edildi!

"Burada gördüğümüz kabiliyetler, insana olan yatırım gerçekten etkileyici. ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde hem savunma sanayisinde hem de diğer ticari sistemlerde çok daha başarılı şekilde görebileceğiz. Son dönemde geçen yıla ilişkin ciro ve ihracat rakamları açıklandı. Dünyanın en büyük savunma sanayisi firmaları arasında 7 şirketimiz var bunlardan biri de ASELSAN. İnşallah hem buradaki kabiliyetlerini hem de diğer Türkiye'deki altyapılarını kullanarak çok daha başarılı bir ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde görebileceğiz."