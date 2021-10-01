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    • 01.10.2021 13:28
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    ASELSAN üretti! Bayraktar TB2'lere yerli göz: CATS! Yeni konfigürasyonu test edildi!

    Türkiye yerli ve milli teknolojilerine her gün yeni birisini ekliyor. Son olarak ASELSAN tarafından geliştirilen ve Bayraktar TB2’de kullanılmaya başlanan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile başarıyla test edildi.

    ASELSAN tarafından geliştirilen ve milli insansız hava araçları (İHA) tarafından kullanılmaya başlanan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in yeni konfigürasyonu Bayraktar TB2 ile başarıyla test edildi.

    Şirketin aylık bülteninde, CATS kamerası konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilere yer verildi.

    Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen projede, yeni konfigürasyon CATS sisteminin Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 üzerinde uçuşlu testleri icra edildi.

    Testler sonucunda elektro-optik sistem performansının operasyonel ihtiyaçları eksiksiz olarak yerine getirdiği raporlandı. ROKETSAN ve Baykar Savunma katılımı ile uzak menzil atışlı testler yapıldı ve her iki atışta da tam isabet sağlandı.

        CATS, başta İHA'lar olmak üzere hava platformlarını zaman zaman kısıtlamalara konu olan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirildi.

        ASELSAN tarafından seri üretimi başlayan CATS, yurt içinde ve dışında kullanılıyor.

        "AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"
        ASELSAN'ın hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi "CATS" hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları kaydetti:

            "Bunlar insansız hava araçlarında hem gözlem yapan hem de lazer işaretleme yapan sistemler. Son dönemde Bayraktarların aldığı CATS sistemlerine Kanada ambargo uygulamaya başladı, ihracatına yasak getirdi. ASELSAN'ın geliştirdiği bu sistem, İHA'larda başarılı bir şekilde test edildi ve şu anda aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışından almamıza kısıt getirilen İHA'larda kullanılan kameralar bu sistemlerdi, burada çok başarılı bir şekilde yapılmış."

            Varank, ASELSAN'ın elektro-optik alanında önemli kabiliyetleri bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin savunması ve güvenliğiyle ilgili çok önemli sitemleri geliştirdiğini anlattı.

            Şirketin taarruza dönük sistemleri de geliştirdiğine işaret eden Varank, şöyle konuştu:

            "ASELSAN, özellikle havacılık alanında çok önemli kabiliyetlere sahip. Aviyonik sistemler ve bunların yönetimiyle ilgili sistemler de burada geliştiriliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin üreteceği çok önemli platformların aviyonik sistemlerinde ASELSAN çok etkili. Tüm bu sistemler tasarlanıyor, geliştiriliyor; uçaklarımıza, helikopterlerimize uygulamaları yapılıyor. Hem bu platformları üreten firmalarımız hem de bu manada onlara destek sağlayan ASELSAN gerçekten çok başarılı işler çıkarıyor."

                "TÜBİTAK SAGE VE İLTAREN İLE SAVUNMA SANAYİİ&NBSP;ALANINDA ÇALIŞIYORUZ"
                Varank, bakanlığın bağlı kuruluşları TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve TÜBİTAK İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) ile birlikte kendilerinin de savunma sanayisinde faaliyet gösterdiklerini anımsattı.

                ASELSAN ziyaretinde gelecek dönemde nelerin yapılabileceğiyle ilgili görüşmelerin de ele alındığını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

                "Burada gördüğümüz kabiliyetler, insana olan yatırım gerçekten etkileyici. ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde hem savunma sanayisinde hem de diğer ticari sistemlerde çok daha başarılı şekilde görebileceğiz. Son dönemde geçen yıla ilişkin ciro ve ihracat rakamları açıklandı. Dünyanın en büyük savunma sanayisi firmaları arasında 7 şirketimiz var bunlardan biri de ASELSAN. İnşallah hem buradaki kabiliyetlerini hem de diğer Türkiye'deki altyapılarını kullanarak çok daha başarılı bir ASELSAN'ı önümüzdeki dönemde görebileceğiz."
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