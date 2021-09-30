Teğmen rütbesini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf eden eski tuğgeneral Serdar Atasoy'un yargılanmasına başlandı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Atasoy, cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Atasoy'a söz verdi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığından emekli olduğunu, gözaltına alındıktan sonra rütbelerinin söküldüğünü belirten Atasoy, emniyet ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini, bu talebinin bugün de devam ettiğini söyledi.
FETÖ ile ilişkisinin, 1988'de lise eğitimi için geldiği İzmir'de başladığını, örgüte ait yurtta sohbetlere katıldığını ifade eden Atasoy, kendisine Yavuz kod isim verildiğini kaydetti.
Kendisiyle birlikte İskender, Ender ve Serdar isimli örgüt mensubu öğrencilerin Kara Harp Okulu sınavını kazandığını anlatan Atasoy bu dönemde de örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.
Bu dönemde Yavuz isimli örgüt abisinin kendisiyle ilgilendiğini, belirli dönemdeler bir araya geldiklerini bildiren Atasoy, şöyle devam etti:
"Harp Okulu döneminden Tuzla Piyade Okulu'ndaki sınıf eğitimine kadar olan dönemde Yavuz benimle ilgilendi. Benden açıktan namaz kılmamı istiyordu. O dönmede birlikte mezun olduğumuz Erdal ve İskender ise sınıf eğitimini Kara Havacılık Komutanlığı'nda yaptı. 1996'da Siirt'e görev yaptım, burada iki yıl kaldıktan sonra Lüleburgaz'a atandım. O dönem örgütten beni arayan olmadı, bir zaman sonra İskender'in vasıtasıyla doktor olduğunu bildiğim Ali İhsan isimli örgüt abisiyle tanıştım. Bir zaman sonra örgüt abisi Emre Fırat ile devam ettik. Onunla görüşmemiz 2002'ye kadar sürdü. Görüşeceğim zaman Emre Fırat'ı ankesörlü telefonla arıyordum. Emre Fırat, Gülen'in doktoru olarak bilinen Kudret Ünal'ın kızıyla evliydi. Himmet adı altında maaşımdan bir kısım para veriyordum. Belli bir oran yoktu, 'İstediğiniz kadar verin' diyorlardı."