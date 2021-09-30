"ÖRGÜTÜN İÇ YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Atasoy, 2012-2014 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirildiğini, bu yıllarda örgütün iç yüzünü görüp örgütten kopmaya başladığını öne sürdü.

Kıbrıs'ta kendisinden Önder Körfez'in sorumlu olduğunu aktaran Atasoy, ısrarlı davet ve zorlamayla Körfez ile birkaç kez görüştüğünü, bu görüşmelerin örgütsel niteliğinin bulunmadığını, Körfez'in ikna çabalarına rağmen toplantılara katılmadığını, askeri personele ilişkin bilgi taleplerini de geri çevirdiğini iddia etti.

Atasoy, bu dönemde Körfez'in kendisinden bazı subayların sicilinin düşük tutulmasını talep ettiğini, fakat bu talebi yerine getirmediğini savundu.

Atasoy, eşinin desteğiyle örgütten koptuğunu, 2014'te Bangladeş'e askeri ataşe olarak tayin edildiğini, burada Erkan Çapan'ın kendisini örgüte dönmesi için ikna etmeye çalıştığını, fakat bu kişiyle görüşmediğini öne sürdü.

"DARBEYİ KABUL ETTİĞİM ANLAMINA GELMEZ"

Darbe girişimi sırasında eski tuğamiral Sinan Sürer "Ataşeler" WhatsApp grubuna "Arkadaşlar TSK yönetime el koymuştur. Bunu tüm muhataplarına derhal iletin" şeklindeki mesajına "Emredersiniz komutanım" karşılığını verdiği aktaran Atasoy, şunları söyledi:

"Bangladeş ile Türkiye arasında saat farkı var. Gece saatlerinde idari ataşem darbe olduğunu söyledi. Ben de ilk önce Bangladeş'te darbe yapıldığını sandım. Telefonuma baktığımda mesajları gördüm. 'Emredersiniz komutanım' şeklinde çok sayıda mesaj vardı. Ben de bu şekilde mesaj attım. Bu mesaj darbeyi kabul ettiğim anlamına gelmez."

Sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski albay Cemil Turhan'a ait CD'de darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı yaver adayı olarak adının bulunmasına ilişkin Atasoy, "Muhtemelen örgütün elinde kurmay subaylardan oluşan bir havuz var. Bizi de oradan dahil etmişlerdir." dedi.

Atasoy, ankesörlü ve sabit hatlardan aranan telefon hatlarının kendisine ait olduğunu, Kars'ta görev yapmaya başladığı dönemden itibaren kendisinden sorumlu örgüt mensuplarıyla bu şekilde görüştüklerini kabul etti.

RÜTBELERİNİ FETÖ ELEBAŞININ TAKTIĞINI İNKAR ETTİ

Görev kapsamında Bosna Hersek'e gittiğini bu sırada kurmaylık sınavlarına hazırlandığını ifade eden Atasoy, o dönem ismini hatırlayamadığı bir örgüt abisinin kendisine sınavın, askeri kültür ve genel kültür bölümünün sorularını verdiğini söyledi.

Soruları almadan önce Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettiğini belirten Atasoy, "Emin ve İskender'in kurmaylık sınavı için çalıştığı eve, Emre Fırat'ın yönlendirmesiyle gittim. Sınavdan 5-10 gün önce bu evde kalarak hazırlandım. İsmini bilmediğim şahıs sınav sorularını getirdi." dedi.

Mahkeme başkanını, savcılık ifadesinde, İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde teğmenlik rütbelerinin elebaşı Gülen'in taktığını söylediğini hatırlatılması üzerine Atasoy, böyle bir şeyin yaşanmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanının, "Savcılıkta söylemişsin bunu, madem yaşanmadı böyle bir şey, neden anlattın bunu?" sorusuna Atasoy, "Bu doğru değil, gözaltında bulunduğum dönemdeki ruh sağlığım gereği öyle ifade verdim." cevabını verdi.

SAVCI ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDIRILMASINI İSTEDİ

Beyanların ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Atasoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak, "silahlı terör örgütüne üyelik" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Daha sonra ara kararı açıklayan heyet, mütalaaya karşı savunma için ek süre verdiği Atasoy'un tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı 9 Kasım'a erteledi.