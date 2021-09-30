Başkan Erdoğan sevgisiyle tanımıştık! Minik Abdulkadir vefat etti! 3 yılda 19 ameliyat geçirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ambulans hediye etti. Çok mutlu olmuştu, onun sevgisiyle hayata tutundu. 3 yılda tam 19 kez ameliyat oldu. 2 kere bu hastalığı yendi ama 3'üncü zafere gücü yetmedi" diye konuştu.