Başkan Erdoğan sevgisiyle tanımıştık! Minik Abdulkadir vefat etti! 3 yılda 19 ameliyat geçirdi

Henüz 1 buçuk yaşında tanıştığı beyin tümörü yüzünden 3 yılda 19 ameliyat geçiren Abdülkadir Tunçel, 2 kere yendiği beyin tümörüne 3'üncü kez yakalandı.
Geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde çok sevdiği Başkan Erdoğan'la tanışma ve görüntülü sohbet etme şansı yakalayan 5 yaşındaki Abdülkadir Tunçel, 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Minik Abdulkadir, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.