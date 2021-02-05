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    • 05.02.2021 12:59
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    'cü 'u kim korudu? Serdar Atasoy bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı?

    2020 yılında yapılan YAŞ ile tuğgenerallik rütbesine yükseltilen , üyeliğinden gözaltına alınmış ve itirafçı olmuştu. Peki teğmenlik rütbesinin kendisine FETÖ elebaşı Gülen tarafından takıldığını söyleyen Atasoy, bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı? Konuya ilişkin çok konuşulacak ayrıntılar canlı yayınında ele alındı.

    FETÖ'cü Serdar Atasoy'u kim korudu?

    Son YAŞ toplantısında terfi ettirilen 'un 'den gözaltına alındığı, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Serdar Atasoy'un, kapsamında 2017 yılında 'da gözaltına alınıp savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldığı bilgisi tuğgeneralliğe yükseltildiği toplantısında gündeme gelmedi mi?

    Atasoy'la ilgili FETÖ soruşturması dosyasında yer aldıysa buna rağmen nasıl terfi ettirilerek Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atandı?




    Atasoy istihbaratın radarından kaçmayı nasıl başardı? FETÖ'cü Serdar Atasoy'u bugüne kadar kimler korudu? muhabiri , canlı yayınında çok konuşulacak detayları aktardı.

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    Haberler Güncel FETÖ'cü Serdar Atasoy'u kim korudu? Serdar Atasoy bugüne kadar istihbaratın radarından nasıl kaçtı?