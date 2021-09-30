1961 anayasası özellikleri, maddeleri! 1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi?

1961 ANAYASASI İLE İLK KEZ OLUŞTURULAN KURUM HANGİSİ?

6 Ocak 1961 tarihinde MBK ve Temsilciler meclisi'nden oluşan Kurucu Meclis kuruldu.

1961 ANAYASASI ÖZELLİKLERİ VE MADDELERİ!

Özellikleri;

Güçler ayrılığı sağlanmıştır. (Yasama, yürütme, yargı)

Cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile bağının kesilmesine karar verildi.

Çoğulcu demokrasi ilkesi benimsenmiştir.

TBMM, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır.

Çıkan yasaların anayasaya uygunluğunu kontrol eden Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Yasama yorumu kaldırılmıştır. Hakimlik teminatı getirilmiştir.

Yürütmenin, yönetimin tüm eylemleri, kararları anayasal bir kuruluş olan Danıştay denetimine verilmiştir. Yani TBMM egemenlik hakkını kullanan tek organ olmaktan çıkıp Anayasa'da sözü edilen yetkili organlardan biri olmuştur.

Kişinin temel hak ve özgürlükleri Anayasa ile güvenceye alınmıştır. Temel hakların sınırlandırılmasının ancak Anayasa'nın ruhuna uygun olmak kaydıyla ve ancak kanun ile yapılabileceği belirtilmiştir.