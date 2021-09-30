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    • 30.09.2021 16:58
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    1961 anayasası özellikleri, maddeleri! 1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi?

    Son zamanlarda 1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi? 1961 anayasası özellikleri, maddeleri nelerdir? soruları merak ediliyor. İnternet arama motorlarında 1961 anayasası hakkında bir çok sorunun detayları yoğun olarak araştırılıyor. Bizler de bu içeriğimizde 1961 anayasası'nın özellikleri ve maddeleri ile 1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurumun adına yer verdik. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi?

    1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi? 1961 anayasası özellikleri, maddeleri nelerdir? soruları gündemde yer alıyor. 1961 anayasası hakkında son günlerde araştırmalar hız kazandı. 1961 anayasasının özellikleri, kaç maddeden oluştuğu söz konusu anayasa ile hangi kurumun ilk kez kurulduğu merak ediliyor. 1961 anayasasının ilk özelliği güçler ayrılığının sağlanmış olması. 1. maddesi ise ''Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.'' İşte 1961 anayasasına ilişkin bilgiler...

    1961 ANAYASASI İLE İLK KEZ OLUŞTURULAN KURUM HANGİSİ?

    6 Ocak 1961 tarihinde MBK ve Temsilciler meclisi'nden oluşan Kurucu Meclis kuruldu.

    1961 ANAYASASI ÖZELLİKLERİ VE MADDELERİ!

    Özellikleri;

    Güçler ayrılığı sağlanmıştır. (Yasama, yürütme, yargı)
    Cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile bağının kesilmesine karar verildi.
    Çoğulcu demokrasi ilkesi benimsenmiştir.
    TBMM, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
    Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır.
    Çıkan yasaların anayasaya uygunluğunu kontrol eden Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Yasama yorumu kaldırılmıştır. Hakimlik teminatı getirilmiştir.
    Yürütmenin, yönetimin tüm eylemleri, kararları anayasal bir kuruluş olan Danıştay denetimine verilmiştir. Yani TBMM egemenlik hakkını kullanan tek organ olmaktan çıkıp Anayasa'da sözü edilen yetkili organlardan biri olmuştur.
    Kişinin temel hak ve özgürlükleri Anayasa ile güvenceye alınmıştır. Temel hakların sınırlandırılmasının ancak Anayasa'nın ruhuna uygun olmak kaydıyla ve ancak kanun ile yapılabileceği belirtilmiştir.


    "Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmezidirler." hükmü ile ilk kez siyasi partilerden ve çoğulcu yapıdan bahsedilmiştir.
    İşçi ve memurlara sendika kurma hakkı ile grev hakkı tanınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.
    Üniversiteler ve TRT özerkleştirilmiştir.
    Yerel yönetimlerin yetkileri kısmen arttırılmıştır.
    Önceden izin almaksızın dernek kurma hakkı ve gösteri/protesto yapma hakkı tanınmıştır.
    Kurumların yönetimindeki üst düzey kişilerin yargı kararı olmaksızın yönetimden uzaklaştırılmaları imkânı kaldırılmıştır.
    Sosyal devlet kavramı eklenmiştir.

    Maddeleri;

    GENEL ESASLAR

    Madde 1: Devletin Şekli

    Madde 2: Cumhuriyetin Nitelikleri

    Madde 3: Devletin Bütünlüğü, Resmî Dil; Başkent

    Madde 4: Egemenlik

    Madde 5: Yasama Yetkisi

    Madde 6: Yürütme Görevi

    Madde 7: Yargı Yetkisi

    Madde 8: Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı

    Madde 9: Devlet Şeklinin Değişmezliği

    Madde 10: Temel Hakların Niteliği ve Korunması

    Madde 11: Temel Hakların Özü

    Madde 12: Eşitlik

    Madde 13: Yabancıların Durumu

    Madde 14: Kişi Dokunulmazlığı

    Madde 15 : Özel Hayatın Gizliliği

    Madde 16 : Konut Dokunulmazlığı

    Madde 17 : Haberleşme Hürriyeti

    Madde 18: Seyahat ve Yerleşme Hürriyeti

    Düşünce ve İnanç Hak ve Hürriyetleri

    Madde 19: Vicdan ve Din Hürriyeti

    Madde 20 : Düşünce Hürriyeti

    Basın ve Yayımla İlgili Hükümler

    Madde 21 : Bilim ve Sanat Hürriyeti

    Madde 22 : Basın Hürriyeti

    Madde 23 : Gazete ve Dergi Çıkarma Hakkı

    Madde 24 : Kitap ve Broşür Çıkarma Hakkı

    Madde 25 : Basın Araçlarının Korunması

    Madde 26 : Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Faydalanma Hakkı

    Madde 27 : Düzeltme ve Cevap Hakkı

    Toplantı Hak ve Hürriyetleri

    Madde 28 : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı

        Madde 29 : Dernek Kurma Hakkı

        Hakların Korunması İle İlgili Hükümler

        Madde 30 : Kişi Güvenliği

        Madde 31 : Hak Arama Hürriyeti

        Madde 32 : Tâbii Yargı Yolu

        Madde 33 : Cezaların Kanuni ve Şahsî Olması; Zorlama Yasağı

        Madde 34 : İspat Hakkı

        Madde 35: Ailenin Korunması

        Madde 36 : Mülkiyete Ait Genel Kural

        Madde 37 : Toprak Mülkiyeti

        Madde 38 : Kamulaştırma

        Madde 39 : Devletleştirme

        Madde 40: Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti

        Madde 41: İktisadî ve Sosyal Hayatın Düzeni

        Çalışma ile İlgili Hükümler

        Madde 42 : Çalışma Hakkı ve Ödevi

        Madde 43 : Çalışma Şartları

        Madde 44 : Dinlenme Hakkı

        Madde 45 : Ücrette Adâlet Sağlanması

        Madde 46 : Sendika Kurma Hakkı

        Madde 47 : Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı

        Madde 48: Sosyal Güvenlik

        Madde 49: Sağlık Hakkı

        Madde 50: Öğrenimin Sağlanması

        Madde 51: Kooperatifçiliği Geliştirme

        Madde 52: Tarımın ve Çiftçinin Korunması

        Madde 53: Devletin İktisadî ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı

        Madde 54: Vatandaşlık

        Madde 55: Seçme ve Seçilme Hakkı

        Madde 56: Parti Kurma Hakkı ve Partilerin Siyasî Hayattaki Yeri

        Madde 57 : Partilerin Uyacakları Esaslar

        Madde 58 : Hizmete Girme

        Madde 59 : Mal Bildirimi

        Madde 60: Millî Savunma Hak ve Ödevi

        Madde 61: Vergi Ödevi

        Madde 62: Dilekçe Hakkı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi

        Madde 63: T.B.M.M.'nin Kuruluşu

        Madde 64 : Genel Olarak

        Madde 65 : Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma

        Madde 66 : Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme

        Millet Meclisi

        Madde 67 : Kuruluş

        Madde 68 : Milletvekili Seçilme Yeterliği

        Madde 69 : Millet Meclisinin Seçim Dönemi

        Cumhuriyet Senatosu

        Madde 70 : Kuruluş

        Madde 71 : Cumhuriyet Senatosuna Üye Seçme Hakkı

        Madde 72 : Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine Seçilme Yeterliği

        Madde 73 : Cumhuriyet Senatosu Üyeliğinin Süresi

        Madde 74: T.B.M.M. Seçimlerinin Geriye Bırakılması ve
        Ara Seçimleri

        Madde 75: Seçimlerin Genel Yönetim ve Denetimi

        Meclislere Ait Müşterek Hükümler

        Madde 76 : Milletin Temsili

        Madde 77 : And İçme

        Madde 78 : Üyelikle Bağdaşmıyan İşler

        Madde 79 : Yasama Dokunulmazlığı

        Madde 80 : Üyeliğin Düşmesi

        Madde 81 : İptal İstemi

        Madde 82 : Ödenek ve Yolluklar

        T.B.M.M.'nin Faaliyetiyle İlgili Hükümler

        Madde 83 : Toplanma ve Tatil

        Madde 84 : Başkanlık Divanı

        Madde 85 : İçtüzük, Siyasî Parti Grupları ve Kolluk İşleri

        Madde 86 : Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

        Madde 87 : Görüşmelerin Açıklığı ve Yayımlanması

        T.B.M.M.'nin Denetim Yolları

        Madde 88 : Genel Olarak

        Madde 89 : Gensoru

        Madde 90 : Meclis Soruşturması

        Kanunların Yapılması

        Madde 91 : Kanun Teklif Etme Yetkisi

        Madde 92 : Kanunların Görüşülmesi ve Kabulü

        Madde 93 : Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayınlanması

        Madde 94 : Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü; Gider Artırıcı ve Gelir Azaltıcı Teklifler

        Cumhurbaşkanı

        Madde 95 : Seçimi ve Tarafsızlığı

        Madde 96: And İçmesi

        Madde 97: Görev ve Yetkileri

        Madde 98: Sorumsuzluğu

        Madde 100: Cumhurbaşkanına Vekillik Etme

        Madde 101: Görevin Sona Ermesi ve Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi

        Bakanlar Kurulu

        Madde 102: Kuruluş

        Madde 103: Göreve Başlarken Güven Oyu

        Madde 104: Görev Sırasında Güven Oyu

        Madde 105: Görev ve Siyası Sorumluluk

        Madde 106: Bakanlıkların Kurulması ve Bakanlar

        Madde 107: Tüzükler

        Madde 108: Millet Meclisi Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca
        Yenilenmesi

        Madde 109: Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu

        Millî Savurma

        Madde 110: Başkomutanlık ve Genel Kurmay Başkanlığı

        Madde 111: Millî Güvenlik Kurulu

        İdare

        İdarenin Esasları

        Madde 112: İdarenin Bütünlüğü ve Kamu Tüzel Kişiliği

        Madde 113: Yönetmelikler

        Madde 114: Yargı Denetimi

        İdarenin Kuruluşu

        Madde 115: Merkezi İdare

        Madde 116: Mahalli İdareler

        Memurlarla İlgili Hükümler

        Madde 117: Genel Kural

        Madde 118: Memur Teminatı

        Madde 119: Memurların Siyasî Partilere ve Sendikalara
        Girememesi

        Özerk Kuruluşlar

        Madde 120: Üniversiteler

        Madde 121: Radyo ve Televizyonun İdaresi ve Haber Ajansları

        Madde 122: Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

        Olağanüstü Yönetim Usûlleri

        Madde 123: Olağanüstü Haller

        Madde 124: Sıkıyönetim

        Madde 125: Kanunsuz Emir

        İktisadî ve Malî Hükümler

        Madde 126: Bütçe

        Madde 127: Sayıştay Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Denetlenmesi

        Madde 128: Kesin Hesaplar

        Kalkınma

        Madde 129: Kalkınma Planı ve Devlet Planlama Teşkilatı

        Madde 130: Tâbii Servet Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi

        Madde 131: Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi

        Genel Hükümler

        Madde 132: Mahkemelerin Bağımsızlığı

        Madde 133: Hâkimlik Teminatı

        Madde 134: Hâkimlik Mesleği

        Madde 135: Duruşmanın Açık ve Kararların Gerekçeli Olması

        Madde 136: Mahkemelerin Kuruluşu

        Madde 137: Savcılık

        Madde 138: Askerî Yargı

        Yüksek Mahkemeler

        Madde 139: Yargıtay

        Madde 140: Danıştay

        Madde 141: Askerî Yargıtay

        Madde 142: Uyuşmazlık Mahkemesi

        Yüksek Hâkimler Kurulu

        Madde 143: Kuruluş

        Madde 144: Görev ve Yetkileri

        Anayasa Mahkemesi

        Madde 145: Üyelerin Seçimi

        Madde 146: Üyeliğin Sona Ermesi

        Madde 147: Görev ve Yetkileri

        Madde 148: Yargılama ve Çalışma Usûlü

        Madde 149: Dava Hakkı

        Madde 150: Dava Açma Süresi

        Madde 151: Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi

        Madde 152: Anayasa Mahkemesinin Kararları

        Madde 153: Devrim Kanunlarının Korunması

        Madde 154: Diyanet İşleri Başkanlığı

        Geçici Madde 1 : Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Geçici Madde 2 : Cumhuriyet Senatosunun Kurulması

        Geçici Madde 3 : Geçici İçtüzük

        Geçici Madde 4 : Kurucu Meclis, Millî Birlik Komitesi ve
        Temsilcileri Meclisinin Hukukî Varlıklarının Sona Ermesi; Devrim
        Tasarrufları

        Geçici Madde 5 : Cumhurbaşkanı Seçimi

        Geçici Madde 6 : Bakanlar Kurulunun Kurulması

        Geçici Madde 7 : Yeni Organ, Kurum ve Kurulların Kurulması

        Geçici Madde 8 : Eski Organ, Kurum ve Kurulların Durumu

        Geçici Madde 9 : Eski Kanunların Anayasaya Aykırılığı İddiası

        Geçici Madde 10 : İlk Cumhuriyet Senatosunda Ad Çekme

        Geçici Madde 11 : Affedilenlerin Seçilme Yeterliliği

        Madde 155: Anayasanın Değiştirilmesi

        Madde 156: Başlangıç ve Kenar Başlıklar

        Madde 157: Anayasanın Yürürlüğe Girmesi
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        Haberler Güncel 1961 anayasası özellikleri, maddeleri! 1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi?
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