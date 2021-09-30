1961 anayasası özellikleri, maddeleri! 1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi?

1961 anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum hangisi? 1961 anayasası özellikleri, maddeleri nelerdir? soruları gündemde yer alıyor. 1961 anayasası hakkında son günlerde araştırmalar hız kazandı. 1961 anayasasının özellikleri, kaç maddeden oluştuğu söz konusu anayasa ile hangi kurumun ilk kez kurulduğu merak ediliyor. 1961 anayasasının ilk özelliği güçler ayrılığının sağlanmış olması. 1. maddesi ise ''Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.'' İşte 1961 anayasasına ilişkin bilgiler...
1961 ANAYASASI İLE İLK KEZ OLUŞTURULAN KURUM HANGİSİ?
6 Ocak 1961 tarihinde MBK ve Temsilciler meclisi'nden oluşan Kurucu Meclis kuruldu.
1961 ANAYASASI ÖZELLİKLERİ VE MADDELERİ!
Özellikleri;
Güçler ayrılığı sağlanmıştır. (Yasama, yürütme, yargı)
Cumhurbaşkanı olan kişinin partisi ile bağının kesilmesine karar verildi.
Çoğulcu demokrasi ilkesi benimsenmiştir.
TBMM, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Yargı bağımsızlığı sağlanmıştır.
Çıkan yasaların anayasaya uygunluğunu kontrol eden Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Yasama yorumu kaldırılmıştır. Hakimlik teminatı getirilmiştir.
Yürütmenin, yönetimin tüm eylemleri, kararları anayasal bir kuruluş olan Danıştay denetimine verilmiştir. Yani TBMM egemenlik hakkını kullanan tek organ olmaktan çıkıp Anayasa'da sözü edilen yetkili organlardan biri olmuştur.
Kişinin temel hak ve özgürlükleri Anayasa ile güvenceye alınmıştır. Temel hakların sınırlandırılmasının ancak Anayasa'nın ruhuna uygun olmak kaydıyla ve ancak kanun ile yapılabileceği belirtilmiştir.
"Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmezidirler." hükmü ile ilk kez siyasi partilerden ve çoğulcu yapıdan bahsedilmiştir.
İşçi ve memurlara sendika kurma hakkı ile grev hakkı tanınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.
Üniversiteler ve TRT özerkleştirilmiştir.
Yerel yönetimlerin yetkileri kısmen arttırılmıştır.
Önceden izin almaksızın dernek kurma hakkı ve gösteri/protesto yapma hakkı tanınmıştır.
Kurumların yönetimindeki üst düzey kişilerin yargı kararı olmaksızın yönetimden uzaklaştırılmaları imkânı kaldırılmıştır.
Sosyal devlet kavramı eklenmiştir.
Maddeleri;
GENEL ESASLAR
Madde 1: Devletin Şekli
Madde 2: Cumhuriyetin Nitelikleri
Madde 3: Devletin Bütünlüğü, Resmî Dil; Başkent
Madde 4: Egemenlik
Madde 5: Yasama Yetkisi
Madde 6: Yürütme Görevi
Madde 7: Yargı Yetkisi
Madde 8: Anayasanın Üstünlüğü ve Bağlayıcılığı
Madde 9: Devlet Şeklinin Değişmezliği
Madde 10: Temel Hakların Niteliği ve Korunması
Madde 11: Temel Hakların Özü
Madde 12: Eşitlik
Madde 13: Yabancıların Durumu
Madde 14: Kişi Dokunulmazlığı
Madde 15 : Özel Hayatın Gizliliği
Madde 16 : Konut Dokunulmazlığı
Madde 17 : Haberleşme Hürriyeti
Madde 18: Seyahat ve Yerleşme Hürriyeti
Düşünce ve İnanç Hak ve Hürriyetleri
Madde 19: Vicdan ve Din Hürriyeti
Madde 20 : Düşünce Hürriyeti
Basın ve Yayımla İlgili Hükümler
Madde 21 : Bilim ve Sanat Hürriyeti
Madde 22 : Basın Hürriyeti
Madde 23 : Gazete ve Dergi Çıkarma Hakkı
Madde 24 : Kitap ve Broşür Çıkarma Hakkı
Madde 25 : Basın Araçlarının Korunması
Madde 26 : Basın Dışı Haberleşme Araçlarından Faydalanma Hakkı
Madde 27 : Düzeltme ve Cevap Hakkı
Toplantı Hak ve Hürriyetleri
Madde 28 : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı