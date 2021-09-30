FETÖ gazetesinde akılalmaz tuzak: Dinleme istasyonu kurup herkesi dinlediler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman Gazetesi'ni ziyaret eden kişilerin dinlendiği ortaya çıktı. Örgütün gazete binasında adeta dinleme istasyonu kurduğu anlaşıldı. Zaman Gazetesi'ni ziyaret eden üst düzey kişilerin ağırlandığı odada, ses alıcılarının bulunduğu, 2016 yılında bulunan ses alıcılarının 6 senelik olduğu tespit edildi.
ODADA SES ALICILARI ÇIKTI
Aralarında Zaman Gazetesi'nin de olduğu Feza Gazetecilik A.Ş.'ye kayyum olarak atanan Sezai Şengönül, o döneme dair çarpıcı görüşlerini "Grifitin" adlı kitabında anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Sezai Şengönül, kayyum olarak göreve başladıktan sonra kaldığı odada ses kayıt cihazının bulunduğunu açıkladı:
"Yaklaşık bir ay sonra arkadaşların da ısrarıyla kendime bir oda bulmuştum. Geniş bir VIP odası idi, oraya yerleştim. Böcek arama tarama işini bu odaya da yaptırdık. İlgili kişiler gene geldiler. Bu arada o yerleştiğim oda içinde hem 'Manuel' hem de 'Dom' denilen bir kamera çeşidi vardı. Öyle ki sinek dahi uçsa vızıltısını duyan cinsten. Bu yeni oda yaklaşık olarak 150-200 metrekare civarında bir genişliğe sahipti."