FETÖ gazetesinde akılalmaz tuzak: Dinleme istasyonu kurup herkesi dinlediler

"Yaklaşık bir ay sonra arkadaşların da ısrarıyla kendime bir oda bulmuştum. Geniş bir VIP odası idi, oraya yerleştim. Böcek arama tarama işini bu odaya da yaptırdık. İlgili kişiler gene geldiler. Bu arada o yerleştiğim oda içinde hem 'Manuel' hem de 'Dom' denilen bir kamera çeşidi vardı. Öyle ki sinek dahi uçsa vızıltısını duyan cinsten. Bu yeni oda yaklaşık olarak 150-200 metrekare civarında bir genişliğe sahipti."