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    • 30.09.2021 10:00
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    PKK'ya bir darbe daha: 500 bin TL ödülle aranan Gri listedeki Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, 22 Eylül 2021 tarihinde, J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğunu açıkladı.

    takvim.com.tr
    Gri listeye bir çizik daha!

    İçişleri Bakanlığı, 22 Eylül 2021 tarihinde, J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğunu açıkladı.


    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

    Teröristin katıldığı eylemler arasında;

    2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur / barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı tespit edildi.

    Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel PKK'ya bir darbe daha: 500 bin TL ödülle aranan Gri listedeki Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal etkisiz hale getirildi
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