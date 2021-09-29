Soçi'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasında gülümseten 'antikor' diyaloğu: "Seninki çok düşük ya..."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1,5 aradan sonra ilk kez yüz yüze görüştü.
Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.
DİKKAT ÇEKEN ANTİKOR DİYALOĞU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.