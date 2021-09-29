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    • 29.09.2021 18:34
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    Soçi'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasında gülümseten 'antikor' diyaloğu: "Seninki çok düşük ya..."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ayak üstü sohbet eden ikili arasındaki antikor diyaloğu herkesi gülümsetti. Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu belirtti. Bu miktarın düşük olduğunu söyleyen Erdoğan, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu ifade etti. İşte görüşmeye damga vuran o anlar...

    Erdoğan ve Putin’in gülümseten ’antikor’ diyaloğu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1,5 aradan sonra ilk kez yüz yüze görüştü.

    Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayaküstü sohbet etti.



    Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.



    DİKKAT ÇEKEN ANTİKOR DİYALOĞU
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.



        "BENİM ANTİKORUM YÜKSEK"
        Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım." ifadelerini kullandı.

        PUTİN'DEN SPUTNİK AŞISI TAVSİYESİ
        Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım." dedi.

        Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.
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        Haberler Güncel Soçi'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasında gülümseten 'antikor' diyaloğu: "Seninki çok düşük ya..."
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