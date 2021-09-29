Başkan Erdoğan ile Putin arasında Soçi'de tarihi zirve: İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib olacağı belirtiliyor. Görüşmede, iki liderin Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağı kaydedildi. Başkan Erdoğan'ın, Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği yönündeki mesajının yanı sıra İdlib anlaşmasında belirtilen şartlara ne kadar uyulup uyulmadığı konularını da masaya yatırması bekleniyor.
S-400'DE YENİ ALIM: Görüşmede ayrıca Başkan Erdoğan, S-400 hava savunma ikinci sistemi satın alma konusunu da görüşecek. İki ülke arasında savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülürken, Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde ağırlıklı olarak enerji projeleri ile turizmin de ele alınacağı ifade ediliyor.
PKK VARLIĞINA DİKKAT ÇEKİLECEK
Görüşmeye yönelik değerlendirme yapan bir üst düzey yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede Öncelikli gündem maddesinin Suriye olacağını vurguladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.
Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye'nin beklentilerini karşılamıyor. Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.