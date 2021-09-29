Ehliyet sınav sonuçları hakkında araştırmalar son saatlerde artışa geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ehliyet sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgi adayların kayıtlı olduğu sürücü kurslarından öğrenilebiliyor.
İşte ehliyet sınav sonuçları nereden öğrenilir sorusunun yanıtı;
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ehliyet yazılı sınav sonuçları, MEB'in http://esinav.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar T.C. Kimlik numaralarını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
YAZILI SINAV NASIL YAPILIYOR?
Yazılı ehliyet sınaıv belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. e-Sınav sisteminde yapılan ehliyet sınavında adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınava başlayabiliyor.
Şıkları işareteleyen adaylar, tüm soruları cevapladıktan sonra "sınavı bitir" diyerek sınavının tamamlayacak. Sınavlar e-Sınav sistemi üzerinden gerçekleştirildiği için dileyen aday sınavın ardından sonuçları hemen sorgulayabilecekler.