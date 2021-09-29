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    • Güncel
    • 29.09.2021 18:02
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    • 29.09.2021 18:02
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    Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin her fırsatta karşısında duran Mimarlar Odası'ndan PKK'ya ödül

    Türkiye'ye çağ atlatacak mega projelerin her fırsatta karşısında duran, çoğu zaman amacını aşan eylem ve söylemlere taraf olan Mimarlar Odası, büyük bir skandala imza attı. Mimar Emre Madran anısına Mimarlar Odası tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 'Basın Ödülleri' töreninde terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' ödülü verildi. Mimarlar Odası'nın bu skandal hamlesi sadece mega projelerin değil Türkiye'nin de karşısında olduklarını gözler önüne serdi.

    Mimarlar Odası’ndan PKK kanalına ödül

    Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği mega projelere muhalefet edip her fırsatta karşısında duran Mimarlar Odası, PKK kanalına ödül verdi.


    Fotoğrafta: Terör örgütü PKK'nın kanalı Jin TV'de PKK/YPG'li bir terörist

    PKK'NIN YAYIN ORGANI
    Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.


    Fotoğrafta: Mimarlar Odası'nın ödüllendirdiği Jin TV'de Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'na yer verildi

    'EKOLOJİ' İÇİN VERİLMİŞ
    Yapılan açıklamada, ödülün "doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri" için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edildi.
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        Haberler Güncel Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin her fırsatta karşısında duran Mimarlar Odası'ndan PKK'ya ödül
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