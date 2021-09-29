Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin her fırsatta karşısında duran Mimarlar Odası'ndan PKK'ya ödül

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği mega projelere muhalefet edip her fırsatta karşısında duran Mimarlar Odası, PKK kanalına ödül verdi.
Fotoğrafta: Terör örgütü PKK'nın kanalı Jin TV'de PKK/YPG'li bir terörist
PKK'NIN YAYIN ORGANI
Mimarlar Odası'nın Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV, uluslararası basın dalında ödüllendirildi.
Fotoğrafta: Mimarlar Odası'nın ödüllendirdiği Jin TV'de Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'na yer verildi
'EKOLOJİ' İÇİN VERİLMİŞ
Yapılan açıklamada, ödülün "doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri" için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edildi.