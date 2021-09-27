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    • 27.09.2021 20:22
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    Başkan Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' provokasyonuna rakamlı yanıt: "Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonu"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası CHP ve yandaşı medya tarafından sergilenen "Barınamıyoruz" provokasyonuyla ilgili konuştu. Türkiye'nin dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" ifadelerini kullandı. Bu yıl yurt başvurularının 623 bine yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Başvuruların yaklaşık 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir" dedi.

    ’Öğrenci yurdu’ provokasyonuna rakamlı cevap!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Son zamanlarda CHP ve yandaşı medya tarafından sergilenen "Barınamıyoruz" provokasyonuna ilişkin konuşan Erdoğan, park ve bahçelerde yatan kişilerin öğrencilikle alakasının olmadığını söyledi.


    Türkiye'nin dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Park ve bahçelerde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakaları yok. Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonudur" ifadelerini kullandı.




    İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

    Bugünden itibaren pek çok üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini başlattı. İnşallah önümüzdeki hafta külliyemizde ortak bir akademik yıl açılış töreni gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları konusunda 2 yılın birikimine bağlı yoğun talep ortaya çıktı. Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.



        "BUNLAR GÜYA SÖZDE ÖĞRENCİ"
        Bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur.



        81 İLİN TAMAMINDA YURT BİNALARI ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDEDİR
        Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. Bugün 81 ilimizin tamamında güzelim yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.



        Bu yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir. Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerden gelen belirlenen şartları taşıyan öğrencilere öncelik verilmiş ve kredileri de bursa dönüştürülmüştür. Biz şu anda 1,5 milyon yaklaşık öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyonlarda tercih eden öğrencilerimiz de bulunmakta.

        Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamamına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Kapasiteyi attırtmaya yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız.

            "BİZ GELDİĞİMİZDE 45 LİRACIK VERİYORLARDI"
            Eskiden CHP'nin dönemlerinde 30-40 kişilik koğuş tipi yerlerden oluşan ranza tipi yataklarda yatan, biz oralardan geldik, böyle yurtlarımız vardı. Şimdi ise 3-4 kişilik bazalı, banyolu, çalışma masalı, dolaplı, internetli, otel standartlarında odalara dönüştü.

            Yurtlarda kalan öğrencilerimize biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı. Bunu 650 liraya çıkardık. Ayrıca aylık 570 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Yılın 12 ayı boyunca yaklaşık 1,5 milyon öğrencimize lisansta 650 lira yüksek lisans 1300 lira kredi veya burs veriyoruz.



            "BİZ ESER SİYASETİYLE MİLLETİMİZİN EMRİNDE OLACAĞIZ"
            Tüm bunlar evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz önemin ifadeleri olan eser ve hizmetlerimizin sadece bir kısmıdır. Bu ülkenin gençlerinin eğitim görmelerini sağlayacak imkanı, altyapıyı biz kurduk. Varsın birileri sadece yalan ve iftira ile kendilerini göstermeye çalışsınlar. Biz eser siyasetiyle milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' provokasyonuna rakamlı yanıt: "Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonu"
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