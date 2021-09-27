Başkan Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' provokasyonuna rakamlı yanıt: "Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Son zamanlarda CHP ve yandaşı medya tarafından sergilenen "Barınamıyoruz" provokasyonuna ilişkin konuşan Erdoğan, park ve bahçelerde yatan kişilerin öğrencilikle alakasının olmadığını söyledi.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;
Bugünden itibaren pek çok üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini başlattı. İnşallah önümüzdeki hafta külliyemizde ortak bir akademik yıl açılış töreni gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları konusunda 2 yılın birikimine bağlı yoğun talep ortaya çıktı. Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.