Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullardaki devamlılık oranını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen Anadolu lisesi, fen lisesi, imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Özer, "Şu anda ana odağımız, okulların yüz yüze eğitime devam etmesi. Bu süreçte dördüncü haftamızı başarılı bir şekilde tamamlamak üzereyiz. Süreç, planlandığı gibi ilerliyor" dedi.

Yüz yüze eğitimin yeniden başlaması konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Bakan Özer, salgın şartlarında alınması gereken önlemlere uymanın öneminin altını çizdi.





DEVAM ORANI YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE

Yüz yüze eğitimde öğretmenlerin aşılama oranlarının kilit önemde olduğuna dikkat çeken Bakan Özer yüz yüze eğitime talebin yüksek olduğuna dikkat çekti:

"Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor. Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor."

Yaklaşık bir buçuk yıldır öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kaldıkları için onları çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Bakan Özer'e teşekkür etti.

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesinden Ufuk Kemal Altunsoy, yüz yüze eğitime geçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yüz yüze eğitim, çevrim içi eğitimden kat kat daha iyi oldu. Okulların açılması bizim için çok mükemmel oldu" ifadesiyle mutluluğunu paylaştı.

Bakan Özer, öğrencilerin okulları ile ilgili taleplerinin de hızla karşılanacağını ifade etti.

Bakan Özer, görüşmenin sonunda öğrencilere hediyeler takdim etti, fotoğraf çektirdi.

buçuk yıldır öğretmenleri ve arkadaşlarından uzak kaldıkları için onları çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin devamı konusundaki hassasiyetleri için Bakan Özer'e teşekkür etti.



