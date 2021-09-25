Başkan Erdoğan'dan Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Türkiye'nin en yaygın sosyal destek projelerini hayata geçirdik.

"ÜLKEMİZİ GIPTA EDİLEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRDİK"

Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben Cumhurbaşkanı olarak 'Elhamdülillah' Sağlık eğitime, konuttan istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik.

30 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evinde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı 60 bini aştı. 139 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. Koruyucu aile modelini de genişlettik. 18 binin üzerinde çaocuğumuz evlat edindirme ile aileye kavuştu.

"HERKESİ GÖZETİP KORUMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz, her kesimi; koruyan, gözeten, destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz.

Görüldüğü gibi ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak sosyal devlet sistemi kurduk ve bunu işletiyoruz. Çalışmak isteyene ve çalışabilecek olana iş imkanı sağlarken bunun dışında kalan herkesi gözetip korumak boynumuzun borcudur.

Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı buldu.

'BARINAMIYORUZ' PROVOKASYONUNA TEPKİ

Yurt kapasitelerini hiç bir dönem olmadığı kadar tırmandırdık. Son günlerde üniversite öğrencileriyle ilgili çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Yalan söylüyorlar.

Detaylar geliyor...