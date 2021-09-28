Başkan Recep Tayyip Erdoğan sabah basketbol maçında fark attı

Her girdiği seçimden galibiyetle ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sporda da kazanıyor. Erdoğan, yakın ekibiyle oynadığı basketbol maçını 50-24 kazandı.

Daha önce sabahları spor yaptığını ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak basketbol, koşu ve ağırlık çalışmalarına önem verdiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, konu ile ilgili yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.