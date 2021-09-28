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    • 28.09.2021 15:08
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sabah basketbol maçında fark attı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sabah yakın ekibiyle spor yaptı, basketbol oynadı. Maç sonrası Başkan Erdoğan'ın gülen fotoğrafını paylaşan danışmanı Ahmet Çotuk "Skor 50-24 kimin yendiği anlaşılıyordur" yazdı.

    Başkan Erdoğan fark attı

    Her girdiği seçimden galibiyetle ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sporda da kazanıyor. Erdoğan, yakın ekibiyle oynadığı basketbol maçını 50-24 kazandı.

    Daha önce sabahları spor yaptığını ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak basketbol, koşu ve ağırlık çalışmalarına önem verdiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, konu ile ilgili yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

    Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Başkan Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.

    KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYOR
    Fotoğrafta oldukça keyifli görünen Başkan Erdoğan'ın bu fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etiketleyerek "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek paylaşım yaptı.

        MÜCADELEDEN BİR AN OLSUN VAZGEÇMEDİK
        İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Olsun, mücadeleden bir an olsun vazgeçmedik" ifadeleriyle Bakan Varank ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile fotoğrafını paylaştı.

        İBRAHİM KALIN'IN PAYLAŞIMI
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