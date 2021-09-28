Başkan Recep Tayyip Erdoğan sabah basketbol maçında fark attı

Her girdiği seçimden galibiyetle ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sporda da kazanıyor. Erdoğan, yakın ekibiyle oynadığı basketbol maçını 50-24 kazandı.
Daha önce sabahları spor yaptığını ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak basketbol, koşu ve ağırlık çalışmalarına önem verdiğini söyleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, konu ile ilgili yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Başkan Erdoğan ile sabah sporu sonrası çektikdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Çotuk fotoğrafa "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sabah sporu sonrası" notunu düştü.
KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYOR
Fotoğrafta oldukça keyifli görünen Başkan Erdoğan'ın bu fotoğrafını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da etiketleyerek "Skor 50-24 Kimin yendiği anlaşılıyordur" diyerek paylaşım yaptı.