Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman, hangi gün açılacak? İşte TBMM açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 17 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'te memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi önemli konular görüşülecek. Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihine dair bilgiler...
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17 Temmuz tarihinde tatile girmişti. Önemli maddelerin görüşüleceği TBMM 1 Ekim'de açılacak.
İşte son gelişmeler;
Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 76 günlük aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.
Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.