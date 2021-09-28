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    • 28.09.2021 15:57
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    Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman, hangi gün açılacak? İşte TBMM açılış tarihi

    Eylül ayının son günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarih araştırılıyor. Bilindiği üzere Meclis gündeminde milyonları memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi önemli gelişmeler yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih belli oldu. Bu nedenle TBMM'nin açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Peki, Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman, hangi gün açılacak? İşte TBMM açılış tarihine dair bilgiler...

    Meclis ne zaman açılıyor?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 17 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'te memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi önemli konular görüşülecek. Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihine dair bilgiler...

    MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17 Temmuz tarihinde tatile girmişti. Önemli maddelerin görüşüleceği TBMM 1 Ekim'de açılacak.

    İşte son gelişmeler;

    Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 76 günlük aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.

    Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

    Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

    Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

    Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

        YOĞUN GÜNDEM

        Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu'nu görüşmek olacak.

        Bu arada 5 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

        Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi gelecek. Meclis Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

        Meclis'i 2022 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

        Meclis'in bu süreçte en öncelikli işlerinden birinin, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifi olması bekleniyor.

        Bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

        PARİS İKLİM ANLAŞMASI, MECLİS'İN ONAYINA SUNULACAK

        İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın ekimde Meclis'in onayına sunulması planlanıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerekiyor.
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        Haberler Güncel Meclis ne zaman açılıyor? TBMM ne zaman, hangi gün açılacak? İşte TBMM açılış tarihi
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