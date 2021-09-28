İranlı uyuşturucu baronunun davasında sanık polisler savunma yaptı: Zindaşti ile Nish İstanbul’da defalarca görüştük

İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç ve Cem Dursun, video konferansla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ise duruşma salonda hazır bulundu. Sabah'ın aktardığına göre, Zindaşti ve adamlarına bilgi sızdırdığı iddia edilen polislerden Fatih Y., olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Cinayet Büro Amirliği'nde görevli olduğunu söyledi.
Fatih Y., "Zindaşti ile kızı ve yeğeninin 2014'te öldürülmesi olayı sebebiyle tanıştık. Görüşmelerimiz tamamen cinayeti çözme amaçlı maktul yakını ilişkisi kapsamında oldu. Zindaşti'nin ofisinde memur arkadaşlarımla birlikte görüştük. Bireysel anlamda kesinlikle bir irtibatım olmadı. Zindaşti ile irtibatım cinayetle başlamıştır, operasyonla bitmiştir" dedi.
"HOLLANDA İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILIYORDU"
Zindaşti'nin telefonunda fotoğrafı da bulunan Fatih Y., "Viber uygulamasındaki fotoğrafım onun telefonunda çıkmış, 4-5 yıldır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ali Ekber Akgün cinayeti nedeniyle Hollanda'ya gittik. Emniyet amirimiz ile gittik. O dönem Hacı Osman Sezen ve Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin cinayetleri meçhuldü. Orhan Ünğan sürekli bu konularla ilgili bizi arıyordu, cinayeti kendisinin yapmadığını, bilgi ve belge vereceğini söylüyordu. Orhan Ünğan ile mesafem neyse Zindaşti ile de mesafem aynıydı. Hollanda ile bilgi alışverişi yapılıyordu. İdari görevlendirmeyle gittik oraya. Amacımız konuşup cinayetleri aydınlatmaktı. Orhan Ünğan bizi Hollanda'dan arabayla aldı, Belçika'ya gittik. Orhan Ünğan o dönem şüpheli değildi, sadece cinayette adı geçen bir kişiydi. Verebileceği bir bilgi var mı, diye görüştük. Orhan Ünğan dilekçe yazıp bizi hedef gösterdi. Aralarındaki husumet bize sıçradı" diye konuştu.
"NİSH İSTANBUL'DA DEFALARCA GÖRÜŞTÜK"