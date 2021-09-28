İranlı uyuşturucu baronunun davasında sanık polisler savunma yaptı: Zindaşti ile Nish İstanbul’da defalarca görüştük

Olay tarihinde cinayet Büro Amirliği'nde polis memuru olarak görev yaptığını belirten sanık Gönen K. ise "27 yıl polislik yaptım. Bu dosyada yaşadığım sıkıntı beni emekli olmaya sevk etti. Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin öldürülmesi dosyasına cinayetten 4 ay sonra birim amirimin talimatı ile başladım. Dosya savcısı ile beraber görev yaptım. Kendisine bu dosyanın cinayet büro amirliğinin yetkisinin çok çok üstünde olduğunu ifade ettim. Savcı, 'görevden mi kaçıyorsun' diye sorunca 'birçok bilgiye ulaşamayacağım ama elimden geleni yapacağım' dedim. O sırada çok fazla konuşulmaya başlamıştı bu dosya. İfadelerin savcılık tarafından alınmasını sağladık. Dosya mahkemeye sunuldu. Sadece görevimi yaptım. Görevimi en iyi şekilde, layıkıyla yaptım. Zindaşti ya da bu olayda ismi geçen kimseyle irtibatım olmadı. Zindaşti ile Nish İstanbul'da defalarca görüştük. Emniyette görüşmemenizin nedeni kendisinin hedefte olmasıydı, başına bir şey gelmesini istemememizdi" diye konuştu.





ZEKERİYA ÖZ'ÜN GİZLİ TANIĞI