Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu! Muhalefetin diline doladığı yurt konusunda net açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu. Muhalefetin diline doladığı yurt konusunda net açıklamalarda bulundu: Park, bahçe ve bankların üzerinde yatanlar, açık ve net söylüyorum, bir kısmının öğrencilikle alakası yok.

Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse benzerini sergiliyorlar. 182 bin yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle açık ara birincidir. Yurtlarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu yıl 623 bin başvurudan 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir.

ÖNCELİĞİMİZ YARGIYA GÜVEN

Başkan Erdoğan, dün Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. Göreve başlayacak bin 8 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısıyla 7 idari yargı hakimini tebrik eden Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

ADALET mülkün temeli olduğu kadar refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda siyasi iradenin ekonomik kalkınma ve ilerleme yönünde yapacağı hamleler eksik kalmaya mahkumdur.

ADALET terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir.

HAKSIZ itham ve eleştirilere rağmen ülkemizde adaleti hakim kılmak için reform irademizi daima canlı tuttuk. Türkiye'yi temel hak ve özgürlükler alanında da büyütmenin çabası içinde olduk.

BUGÜN bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 408'dir. Genç arkadaşlarımızı ilgilendiren hakim ve savcı yardımcılığı kurumunu da yeni adli yılda hizmete sunacağız.

ÖNÜNÜZE gelecek her dosyanın içinde bir insanın hikayesi olduğunu unutmayın. Vicdanınızla kararlarınız arasına hiçbir gücün girmesine müsaade etmeyin.