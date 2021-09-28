Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk avında skandal kayıtlar! Vatana ihanetin ödülü tatil

Sabah'ta yer alan habere göre, Akın'ın masraflarını karşılamak üzere kendisini gezi amaçlı yurtdışına göndermesini Emre Özlük'ten talep ettiği, kahvaltı, yemek ve alkol gibi isteklerde bulunarak Özbilgin'in kendisine maddi menfaat temin ettiği değerlendirilmesi yapıldı.

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