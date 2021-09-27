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    • 27.09.2021 13:57
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    • 27.09.2021 13:59
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    SON DAKİKA: PKK'ya bir darbe daha: 3'ü karadan 1'i havadan etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberine göre, MSB, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

    AA
    MSB duyurdu: 3’ü karadan 1’i havadan cehenneme

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.




    4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken Pençe-Yıldırım bölgesinde de bir PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: PKK'ya bir darbe daha: 3'ü karadan 1'i havadan etkisiz hale getirildi!
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