CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçi kıyımı! Mağdur 4 işçi CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Hukuksuzluğu CHP'den gördüm

Şişli Belediyesinde haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş başlatan 4 işçi, yürüyüşlerini tamamladı.
İstanbul'dan 15 Eylül'de başlattıkları yürüyüşü tamamlayarak Ankara'ya gelen işçiler Turan Aktaş, Kakil Yazar, Ramazan Çelik ve Salih Bitner, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
Temizlik işçisi Turan Aktaş, İstanbul Şişli'deki CHP'li belediyenin önünden Ankara'ya geldiklerini belirterek, "678 gündür Şişli Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından işimizden, aşımızdan onurumuzdan edildik ve kapının önünde direniyoruz." dedi.