CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçi kıyımı! Mağdur 4 işçi CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Hukuksuzluğu CHP'den gördüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında, "Babalar işsiz, çocuklar aç yatağa girmeyecek." sözlerini kullandığını anımsatan Aktaş, "Şu an CHP genel merkezin önündeyiz. Buradan Genel Başkana sesleniyorum, (Hani babalar, çocuklar aç yatağa girmeyecekti?, Sizin arkanızdan Ankara'dan İstanbul'a hak hukuk adalet diye kendim yürüdüm. Ama hukuksuzluğu sizden burada görmüş oldum.)" diye konuştu.